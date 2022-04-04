طريقة تحضير أكواب الكنافة الخرافة بدون فرن وتكاليف بسيطة

طريقة عمل أكواب الكنافة التحفة للتحلية بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث أن تختلف طريقة إعداد الكنافة من طريقة إلى أخرى لذلك يمكن تحضيرها بالكريمة أو بالمانجو أو بالجبن المحلي أو بالقشطة وكثير من الأنواع المختلفة، حيث يتم تقديم هذه الحلوى بشكل رائع وجذاب يجلب الجميع على التناول، وهي تتكون من طبقات الكنافة والكريمة وتتميز بطعم جميل يعشقه معظم الناس، واليوم سوف نعرض على كل متابعينا الكرام مكونات عمل أكواب الكنافة وطريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل أكواب الكنافة

تتنوع طرق عمل الحلويات خلال هذه الأيام على حسب الرغبة لذلك سوف نتعرف اليوم على مكونات عمل أكواب الكنافة وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كيلو من الكنافة.

٢ ملعقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه.

¾ كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف لتر من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الشربات الثقيل.

طريقة إعداد الأكواب

سوف نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة تحضير الكنافة بدون الحاجة إلى فرن وهذه الطريقة كما يلي:-

نخرج نصف كيلو الكنافة من الفريزر ونكسره إلى قطع صغيرة ثم نحضر طاسة ونضع بها الكنافة ومقدار السمنة المحدد. نرفع الطاسة على النار ونقلب فيها باستمرار على نار هادئة حتى يتم تحميرها ( تأخذ اللون الذهبي الغامق ) دون أن تحترق. ثم نرفع الكنافة من على النار ونتركها جانباً ونقوم بتحضير الكريمة. نقوم بوضع الحليب في وعاء ونضيف عليه السكر والنشا وبودرة الكريم شانتيه والحليب البودرة. ونقلب هذه المكونات جيداً على البارد ثم نرفع الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام ثقيل ثم نرفعه من على النار. نحضر أكواب التقديم ونضع في البداية طبقة من الكنافة ونضغط عليها بالملعقة، ثم نضع عليها طبقة من الكريمة ثم نضيف طبقة من الكنافة أيضاً ثم الكريمة وهكذا حتى يمتلئ الكوب. في النهاية نرش قليل من الشربات على الكنافة ونزينها بالمكسرات أو الكريز على حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة الكنافة

تعد عجينة الكنافة من أكثر الأشياء التي نتناولها في رمضان للتحلية بعد الفطار فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها في المنزل وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت ( عدم الزيادة ).

كوب ونصف من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٣ أكواب من الماء الدافئ.

زجاجة مياه صغيرة فارغة.

الطريقة