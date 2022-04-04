طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب مثل الكافيهات والمطاعم بقوامه المظبوط بطريقة سريعة مثل الشيفات

طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب مثل الكافيهات والمطاعم، من أشهر العصائر الطبيعية والمغذية و اللذيذة جدًا والتي تمد الجسم بالكالسيوم والحديد ويقوي من جهاز المناعة لدى الإنسان هو مشروب عصير التمر بالحليب، المشروبات من الأشياء الأساسية التي لا يمكننا الاستغناء عنها في الإفطار و العشاء و بين الوجبات، ومع بداية شهر الصيف يفقد الجسم طاقته وحيويته بسبب شدة الحرارة ومع دخول شهر رمضان المبارك يحرص الجميع على تحضير المشروبات الباردة التي تمدهم بالطاقة والحيوية، وهناك الكثيرين من الأنواع من المشروبات الرمضانية التي يتم تحضيرها و نحرص على شربها، وألذ وأحلى وأطعم هذه المشروبات هو مشروب التمر بالحليب هذا المشروب مغذي جدًا و يساعد على الاشباع و سد الجوع.

مكونات مشروب التمر بالحليب

كوب من التمر الطري منزوع النواة.

3 أكواب من الحليب السائل الساخن.

ملعقة كبيرة من عسل النحل (يمكن استبداله بالسكر).

رشة صغيرة من القرفة البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة مشروب الحليب بالتمر