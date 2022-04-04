نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب مثل الكافيهات والمطاعم بقوامه المظبوط بطريقة سريعة مثل الشيفات في المقال التالي
طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب مثل الكافيهات والمطاعم، من أشهر العصائر الطبيعية والمغذية و اللذيذة جدًا والتي تمد الجسم بالكالسيوم والحديد ويقوي من جهاز المناعة لدى الإنسان هو مشروب عصير التمر بالحليب، المشروبات من الأشياء الأساسية التي لا يمكننا الاستغناء عنها في الإفطار و العشاء و بين الوجبات، ومع بداية شهر الصيف يفقد الجسم طاقته وحيويته بسبب شدة الحرارة ومع دخول شهر رمضان المبارك يحرص الجميع على تحضير المشروبات الباردة التي تمدهم بالطاقة والحيوية، وهناك الكثيرين من الأنواع من المشروبات الرمضانية التي يتم تحضيرها و نحرص على شربها، وألذ وأحلى وأطعم هذه المشروبات هو مشروب التمر بالحليب هذا المشروب مغذي جدًا و يساعد على الاشباع و سد الجوع.
مكونات مشروب التمر بالحليب
- كوب من التمر الطري منزوع النواة.
- 3 أكواب من الحليب السائل الساخن.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل (يمكن استبداله بالسكر).
- رشة صغيرة من القرفة البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة مشروب الحليب بالتمر
- أولا نأتي بالتمر الطري وتقوم بنزع النواه و نقوم بغسله جيداً بالماء للتأكد من عدم وجود أتربة.
- بعد ذلك نقوم بوضع التمر الطري في بوله كبيرة و نضيف عليه ماء دافئ.
- نترك التمر منقوع من الماء الدافئ ربع ساعة على الأقل لكي يطري و يسهل ضربه فى الخلاط.
- نقوم بوضع 3 أكواب من الحليب في إناء على النار و نتركه حتى يسخن لا تتركيه يغلي يسخن فقط ثم ارفعيه من على النار.
- بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي و نقوم بوضع التمر المنقوع في الماء الدافئ في الخلاط ونضيف معه ماء النقع.
- ثم نضيف على التمر 3 أكواب من الحليب الساخن.
- نضع على الخلاط الكهربائي العسل الأبيض و الفانيليا و رشة من القرفة البودرة.
- بعد ذلك نضرب عصير التمر بالحليب في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى يختلط و يضرب جيداً.
- نأتي بالمصفاة و نقوم بتصفية عصير التمر بالحليب.
- نأتي بأكواب التقديم و نقوم بتوزيع المشروب في الأكواب ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد.
بعد ذلك يقدم إلي الطعام بالصحة والهنا
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