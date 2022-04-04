عالج ضعف الذاكرة و قلة التركيز و استخدم هذه الخلطة الرهيبة سريعة التأثير

علاج ضعف الذاكرة وقلة التركيز ، الذي صار ملحوظا لدي الكبار والصغار أيضا، حيث يتعرض الكثير من الأطفال لسوء التغذية و فقدان الشهية، مما يؤثر بالطبع علي وظائف المخ المختلفة، كما أن الكبار أيضا يحدث لهم ضعف التركيز مع كثرة المهام اليومية والمسؤوليات، مما ينتج عنه تناول الوجبات السريعة أحيانا، دون الانتباه إلي تناول العناصر الغذائية المفيدة التي تغذي المخ والجسم، التي بدورها تكون لازمة لقيام المخ بالعمليات الحيوية اليومية و تنفيذ الأوامر المطلوبة، مما ينتج عنه أعراض ملحوظة أبرزها ضعف الذاكرة وقلة التركيز، وهذا بالطبع له تأثير سلبي غير مرغوب به، لذلك سنتناول في هذا المقال خلطة مجرَبة رهيبة لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز.

عالج ضعف الذاكرة وقلة التركيز و استخدم هذه الخلطة

جئنا لكم في هذا المقال بخلطة مجربة و معروفة بتأثيرها السريع علي الذاكرة و تعزيز صحة المخ، وذلك لما تحتويه من فيتامينات و عناصر مغذية للمخ ومحفزة لزيادة النشاط، والقدرة على التركيز و الاستيعاب أيضا، حيث تحتوي على الأوميجا ثيري وفيتامين e و فيتامين ب بأنواعه، والكثير من العناصر والفيتامينات التي تعزز من صحة الدماغ.

خلطة لزيادة الذكاء و الانتباه و التركيز

المكونات المطلوبة

مقدار 10جرامات من مسحوق قرفة.

10 جرام من زيت الجينسينج.

10 جرام زبيب.

10 جرام من مكسرات عين جمل.

عدد 3 حبات من التمر بدون نواة.

3 جرامات من غذاء ملكات النحل.

طريقة الاستخدام

تحتوي مكونات هذا الخليط على أقوى وأهم العناصر الغذائية المفيدة لتغذية المخ، من ماغنسيوم وبوتاسيوم وأوميجا ثيري وفيتامين ب ١٢ و ب٦ والكالسيوم والحديد أيضا بنسب متفاوتة. تشكل على هيئة كرات بعد خلطها جيدا في محضرة الطعام، ليسهل للصغار والكبار تناولها فهي لذيذة المذاق أيضا. يفضل تناول هذه الخلطة مرتين يوميا، مرة صباحا على الريق ومرة أخرى بين والوجبات مرة أخرى.

لتقوية الذاكرة

المكونات المطلوبة

مقدار 50 جرام زنجبيل.

50 جرام لبان دكر.

50 جرام حبة البركة.

50 جرام عسل نحل.

طريقة الاستخدام