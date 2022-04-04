أسهل طريقة لعمل عش البلبل بالجلاش زي الجاهزة من المحلات

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حلوى عش البلبل أو مايطلق عليها أساور الست من أشهر أنواع الحلويات في مصر والوطن العربي وخاصة في سوريا وهي من الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل بساطة وسهولة وهي حلوى مثالية لشهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقدم حلوى عش البلبل أو أساور الست بحشوات مختلفة فيمكنك تقديمها بحشوة من المكسرات أو السوداني المفروم أو الكريم شانتيه والكريز أو بالفستق المطحون والكاكاو أو حشوة الكاسترد والبعض قد يقوم بحشوها بالبسبوسة أيضا فيمكن حشوها ماترغبين به، واليوم نقدم لكي طريقة عش البلبل أو أساور الست بحشوة المكسرات المشكلة بطريقة ولا أروع وطعم شهي ولذيذ. مكونات تحضير عش البلبل بالجلاش: لفة من الجلاش الطازج.

كوب كبير من السمن.

مكسرات مفرومة ومشكلة حسب الرغبة. ولشربات عش البلبل نحتاج إلي: 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

كيس من الفانليا أو ماء زهر حسب الرغبة. طريقة تحضير عش البلبل بالجلاش: أولا نقوم بتحضير الشربات ونقوم بإحضار إناء نضع فيه الماء والسكر وعصير الليمون وكيس الفانيليا أو ملعقة صغيرة من ماء الزهر ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر ونرفعهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يترك لكي يبرد تماما. وفي هذه الأثناء نقوم بإحضار لفة الجلاش ونقسمها إلى نصفين متساويين ويجب أن نغطي الجلاش حتى لا ينشف ويتكسر. ونأخذ ورقة واحدة من الجلاش ونقوم بدهنها السمن بواسطة فرشة المطبح وبعصاية رفيعة أو سيخ مطبخ أو عيدان سميكة الخاصة بالشيش تووك نقوم بلف ورقة الجلاش. ثم يتم ضمها على عصاية اللف وننزعها ونلفها ونقفلها على شكل دائرة ونضعها في صينية مدهونة بالسمن جيدا ونقوم بلف كمية الجلاش كلها بنفس الطريقة. ثم نحضر المكسرات ونضع فوقها ملعقتين من الشربات البارد ونقلبهم حتى تتماسك المكسرات فوق الجلاش. ونقوم بوضع المكسرات فوق كل واحدة من عش البلبل وندخلها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة ثم نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد ثم تصفى من الشربات وتقدم في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. مكونات عمل أصابع الجلاش بالكاسترد: لفة جلاش.

3 معالق كاسترد.

نصف كيلو حليب.

ملعقة فانيليا.

3 معالق كبيرة سكر.

ربع سمنة وزيت

مكسرات(إختياري). طريقة تحضير أصابع الجلاش بالكاسترد: نحضر ورقات الجلاش وندهن كل واحدة بالزيت والسمنة ونضع بها ملعقة كبيرة من الكاسترد ونلف الورقة رول ونرصها في الصينية المدهونة سمنة أو بها ورقة زبدة. ونقطعه إلى قطع حسب الرغبة. لتحضير الكاسترد، نضع الحليب في وعاء ونقلب به السكر والفانيليا والكاسترد البودر على البارد ونرفع الوعاء على النار مع التقليب حتى نلاحظ أن الخليط يثقل. ونستخدمه في حشو الجلاش. ندخل الصينية الفرن حتى ينضج ويأخد الجلاش اللون الذهبي. مكونات تحضير البسكويت بجوز الهند: 2 كوب دقيق.

ملعقة بيكينج بودر.

ملعقة فانيليا.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب سمنة.

2 بيضة.

نصف كوب سكر بودرة.

رشة ملح

نصف كوب لبن. طريقة عمل بسكويت جوز الهند: اولاً نضع في وعاء نخفق السمن والسكر معاً حتى تمتزج ثم نضيف البيض و جوز الهند ونقوم نخلط جميع المكونات حتى تتجانس. ثم نضيف المكونات الجافة (الدقيق والبيكنج باودر) بالتدريج والخفق المستمر. ثم نقسم العجينة إلى كرات صغيرة (الحجم حسب الرغبة) أو بنفس حجم عين الجمل. لعمب الخليط الذي نغمر به كرات البسكويت به (لبن وبيض) ثم نغمرها في كمية من جوز الهند الناعم. ونقوم في صينية برص البسكويت وتكون بها ورقة زبدة و ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى يكتمل النضج. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل عش البلبل بالجلاش زي الجاهزة من المحلات - ثقفني

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