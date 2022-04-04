كنز في بيتك داخل عصيان الباميه أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه اي فكرة مش هتخطر على بالك

نجد أن للبامية نوع من أنواع الخضروات اللذيذ جدا والذب تقوم ربات المنازل بطهوه فهو ملي بالمعادن والفيتامينات ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للجسم وعندما نقوم بطهوها نقوم بتنظيفها وقطع سيقانها ورميها في القمامة ولكن يمكن الاستفادة منها وعدم رميها واستغلال فوائدها فيمكن أن نقوم بعمل منها كرياتين طبيعي للشعر حيث تقوم بتنعيم الشعر كثيرا وجعله مثل الحرير وسوف نتعرف على تلك الوصفة الخاصة بسيقان البامية من خلال هذا المقال.

وصفة سيقان البامية

نجد أن للبامية فوائد كثيرة فهي تعمل على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

سيقان البامية.

زيت جوز الهند.

زيت زيتون.

زيت لوز.

نشا.

ماء.

طريقة التحضير:

نأخذ سيقان البامية ونضعها في وعاء مع الماء ونضعها على النار ونتركها تغلي لمدة عشر دقاىق.

ترفع السيقان من على النار ونضربها في الخلاط.

نأخذ الخليط ونضع عليه زيت الزيتون واللوز وجوز الهند ونخلط المكونات جيدا.

ترفع السيقان من على النار ونضربها في الخلاط. نأخذ الخليط ونضع عليه زيت الزيتون واللوز وجوز الهند ونخلط المكونات جيدا. ثم نضع عليها النشا ونقلبهم جيدا .

يوضع الخليط على الشعر بعد تقسيمه خصلات.

يلف الشعر ويترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفه وغسله بالماء والشامبو.

فوائد البامية