نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة زي الجاهزة بالظبط بطعم لذيذ وطريقة تحضير سريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة هي واحد من أكثر الحلويات الشرقية انتشارًا خاصة في مصر حيث تعد من الأطباق الرئيسية بين الحلويات في هذا الموضوع سنوضح إليك طريقة عمل البسبوسة وكيف تحصلين على طبق بسبوسة يشبه الأطباق الجاهزة الموجودة في المحلات، تابعي الموضوع التالي لتتعرفي على الطريقة.ت

طريقة عمل البسبوسة

عتبر طريقة عمل البسبوسة سهلة للغاية وبالرغم من ذلك فهي تحتوي على تفاصيل صغيرة يجب الانتباه لها للحصول على طبق بسبوسة رائع، فدائما ما تسأل الأمهات “لماذا لا تكون البسبوسة التي نقوم بتحضيرها مثل البسبوسة التي تباع بالخارج؟” وذلك بالطبع يعود إلى طريقة عملها، لذلك سنقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة حتى تحصلين على أشهى طبق يمكن إحضاره.

مكونات البسبوسة:

تتكون البسبوسة من مجموعة مقادير من السهل الحصول عليها، سنذكر الآن مقادير البسبوسة نفسها ثم مقادير الشربات.

أولا مقادير البسبوسة:

ثلاث أكواب سميد البسبوسة

ثلاث ملاعق جوز هند

3/4 كوب سمن

٣/٤ كوب سكر

نصف كوب شربات

ملعقة طحينة

ثانيا مقادير الشربات:

كوب وربع من السكر

كوب وربع كوب من الماء

نصف ليمونة

طريقة تحضير البسبوسة

أولا طريقة عمل البسبوسة:

أحضري إناء كبير وضعي فيه سميد البسبوسة وجوز الهند وقلبيهم معا حتى يتم خلطهم جيدا.

جهزي الصينية التي سيتم استخدامها ويفضل أن تكون ذات مقاس ٢٨, لأنها مناسبة للمقادير السابقة، ثم قومي بدهنها بالطحينة والسمن.

أقومي بتدفئة اللبن ثم احضري وعاء آخر متوسط الحجم وضعي فيه اللبن بعد تدفئته وكذلك السمن ثم الشربات والسكر واستمري في التقليب إلى أن يتم ذوبان السكر، بعدها أحضري خليط اللبن والسميد وقلبي جميع المكونات معا حتى تحصلي على قوام مرمل.

ضعي هذا المزيج في صينية الفرن واضغطيهم معا من الأعلى لكي يتساوى الخليط.

ضعيها في الفرن على حرارة 220 واتركيها حتى تحصل على لون محمر.

ثانيا طريقة تحضير شربات البسبوسة: