وداعاً لغش العسل بعد اليوم.. عملية بسيطة مميزة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش بدون الحاجة الي جهاز

العسل من الأكلات التي ذكرت في القرآن وهو مادة لها القدرة على علاج الكثير من الأمراض ولكن دائما ما يقوم الكثير من التجار بغش العسل عن طريق إضافة بعض المواد له لتخفيفه وبيعه بنفس سعر العسل الأصلي, ولذلك نجد أن الكثير ممن يشترون العسل يرغبنفي معرفة طريقة لمعرفة اذا ما كان العسل أصلي أم مغشوش ولكن دون استخدام أي جهاز, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة كشف العسل اذا ما كان مغشوش أم لا بطريقة سهلة دون استخدام أي جهاز.

كيفية معرفة أذا ما كان العسل مغشوش أم أصلي بخطوات بسيطة

طريفة اكتشاف العسل الأصلي من المغشوش

للعديد من المشاكل الصحية, ولذلك من الضروري شراء العسل من متجر مضمون لضمان عدم كونه مغشوش, والعسل الأصليله مجموعة من المواصفات التي تؤكد عدم إضافة أي مادة عليه ويمكن معرفة العسل الأصلي من خلال أحد الأختبارات التالية:-

اختبار الأبهام من الأختبارات التي من السهل جدا كشف العسل المغشوش بها وذلك من خلال أخذ كمية من العسل على الأبهام واذا انتشر العسل بسرعة فهذا دليل على أنه أصلي, واذا كان العسل متماسك فهو مغشوش.

اختبار الماء حيث يتم وضع معلقة من العسل في الماء في حالة إن تم ذوبانه فهو معشوش أما العسل الأصلي فيبقي ملتصق في القاع ولا يذوب.

العسل الأبيض الأصلي لها قدرة على الأشتعال فعند تقريب عود ثقاب منه فيشتعل أما اذا كان العسل مغشوش فأن عود الثقاب ينطفئ.

ما هي أهمية تناول العسل الأبيض للصحة

العسل الأبيض له قدرة على التخلص من جراثيم المعدة ويساعد في التخلص من النحافة ويعمل على التخلص من عسر الهضم.