نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من رائحة الفم الكريهة وجير الأسنان نهائيا واحصل على تبييض فوري مع هذا المكون الجبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان من أكثر الأجزاء التي تتعرض للأصفرار ويتراكم عليها الجير بنسبة كبيرة وذلك بسبب العديد من العادات الخاطئة التي تضر بصحة الأسنان وتجعل رائحة الفم غير جيدة, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن طريقة للتخلص من الجير الذي يتراكم على الأسنان ويجعل شكلها غير جيد وتكون هذه الطريقة فعالة وتكون بديلة عن استخدام جلسات تنظيف الأسنان والتي تكون مرتفعة السعر, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة القضاء على الرائحة الكريهة للفم وإالة طبقات الجير التي تسبب ضعف الأسنان.

كيفية التخلص من الجير وتبيض الأسنان بشكل فوري

يتراكم الجير على الأسنان بسبب عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد وبسبب بعض المشاكل في اللثة ويسبب الجير زيادة في معدل تعرض الأسنان للتسوس وزيادة في حساسية الأسنان وعدم القدرة على تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة, ويمكن التخلص من الجير وتبيض الأسنان بشكل سريع في البيت بخلطة الفحم, حيث أن هذه الخلطة من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من الجير وجعل لون الأسنان أبيض, ويساعد هذا الخليط في التخلص من البكتيريا التي تضر لأسنان ويقلل من التسوس, ويمكن تحضير الخليط كالتالي:-

يتم صحن عدد خمس حبات من أقراص الفحم الطبية والتي يمكن الحصول عليها من الصيدلية.

يوضع على بودرة الفحم معلقة من الكركم ويقلبان معًا وبعد ذلك يوضع عليهم معلقة من زيت القرفة.

يضاف عليهم معلقة من معجون الأسنان ويقلب الخليط جيدًا وبعد ذلك يوضع الخليط على فرشة الأسنان ويتم فرك الأسنان لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

يتم شطف الأسنان بالماء جيدًا ويتم استخدام هذا الطريقة كل يومين لتنظيف الأسنان تمامًا.

كيفية التخلص من الرائحة الغير محببة للفم بخلطة طبيعية

رائحة الفم الكريهة من الأشياء المزعجة للكثير وتتسبب تراكم بقايا الأكل في الفم ووجود بكتيريا وفطريات ظهور هذه الرائحة, ويمكن التخلص منها بخلطة الليمون حيث يتم وضع معلقة من الملح مع معلقة من قشر الليمون ومعلقة من القرفة ويقلب كل المكونات معًا حتى تتجانس وبعد ذلك يتم فرك الأسنان وتنظيف اللسان وشطف الفم.