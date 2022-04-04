البسبوسة بالزبادي المرملة حضريها في 10 دقايق

البسبوسة بالزبادي، الكثير من ربات المنزل يبحثون عن طرق لحلويات سهلة يمكنهم صنعها في المنزل لأفراد أسرتهم لكي يضمنوا تقديم شئ مغذي ونظيف وفي نفس الوقت شهي ولذيذ ولذلك سأقدم لكي اليوم وصفة البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وطعم ولا أروع وفي نفس الوقت مغذية ومفيدة.

مكونات عمل البسبوسة بالزبادي:

2 كوب ونصف من دقيق السميد.

150 جرام من السمن المذاب.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا.

2 كوب من الزبادي.

كوب من جوز الهند الناعم.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

كوب من المكسرات حسب الرغبة في النوع.

مكونات عمل الشربات نحتاج إلى:

كوب من الماء.

وكوب من السكر.

شريحة ليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي:

أولا نقوم بعمل شربات البسبوسة في إناء نقوم بوضع الماء والسكر ونقلبهم حتى يذوب السكر.

نعمل برفعه على النار ونضع شريحة الليمون ونتركه حتى الغليان ونرفعه من النار ونتركه يبرد.

ثم بعد ذلك إعداد البسبوسة في وعاء عميق، إضافة دقيق السميد والسمن الذائب.

يجب تغليف دقيق السميد جيدا بالسمن وهذه الخطوة مهمة جدا.

لأنه من المعروف أن دقيق السميد يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين.

عندما يتم تغليفه جيدا بالسمن فهذا يحد من مستوي الجلوتين به أو زيادته.

ثم نضيف جوز الهند ونقلبه مع السمن والسميد ونتركهم جانبا.

نعمل على إحضار إناء ونقوم بوضع الزبادي والعسل الأبيض والسكر.

يتم تقليبهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي ثم نضيف خليط الزبادي على خليط السميد.

ثم نحضر صينية مقاس 32 ونغلفها بالسمن جيدا ونضيف خليط البسبوسة بها.

نخبط الصينية حتى تخرج البسبوسة أي هواء بها.

حيث يكون سمك البسبوسة في الصينية لا يتعدى النصف سم.

ثم نضع عليها المكسرات بندق أو لوز أو سوداني حسب الرغبة.

نقوم بإدخال البسبوسة في الثلاجة لمدة ربع ساعة لكي تحصلي على بسبوسة مرملة.

ثم نضع صينية البسبوسة في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

ثم نغلق الفرن ونقوم بإشعال الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى.

نخرج البسبوسة من الفرن نضيف إليها الشربات الخفيف البارد.

ثم بواسطة فرشاة صغيرة نقوم بدهن وش البسبوسة بالسمن.

نتركها حتى تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها ويمكنك إضافة قطعة من القشطة لها عند التقديم.

طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة الكدابة:

مع إقتراب شهر رمضان المبارك تحتار ربة المنزل في تقديم صنف حلويات كل يوم في رمضان غير الكنافة المعتادة بكل أنواعها والقطايف ولن تحتاري بعد الأن لأننا سنقدم لكي مجموعة رائعة من الحلويات في الأيام القادمة والتي يمكنك تجهيزها بكل سهولة في المنزل وتقديمها في شهر رمضان المبارك، واليوم إخترت لكي وصفة البسبوسة بالقشطة الكذابة، والبسبوسة من الحلويات التي يعشقها الجميع وذات قيمة غذائية عالية.

مكونات البسبوسة بالقشطة الكذابة:

3 من البيض.

كوب من السكر.

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من الزيت.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر بدون محسن.

طريقة التحضير بالخطوات:

في وعاء نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا وبواسطة المضرب الكهربائي نقوم بخلط المكونات.