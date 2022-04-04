نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخترااع.. حولت الثوم والبصل الي بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 10 دقائق أحلي من العطار في المقال التالي
البصل والثوم من الخضروات التي يتم استخدامهما بكثرة ع العديد من الأكلات وفي الغالب ما يتم استخدام البصل والثوم بعد تقشيره وهرسة وهذا يحتاج الي فترة طويلة للقيام بذلك ولهذا تم ابتكار البصل والثوم المجففان بحيث يمكن استخدامهما بشكل مباشر وسريع في الأكل وفي الغالب ما يتم شراء البصل والثوم البودر جاهزين من السوبر ماركت ولكن لا يعطي الطعم المطلوب للأكل وذلك بسبب إضافة بعض المواد لهما ولذلك سنوضح طريقة عمل الثوم والبصل المجففان في البيت بسهولة وماهي الطريقة الصحيحة لتخزين كل منهم للحفاظ عيلهم.
ما هي طريقة إعداد بودرة الثوم في البيت بشكل صحيح
الثوم من المواد التي لها أهمية كبيرة للجسم بجانب أنه يكسب الأكل طعم ورائحة ذكية, حيث أنه يساعد في علاج العديد من الأمراض منها أمراض جهاز التنفس ويساعد في زيادة مهاجمة الجهاز المناعي للأمراض المعدية ويمكن تحضير بودرة الثوم بسهولة عن طريق إتباع الخطوات الأتية:-
- يتم إزالة القشرة الخارجية للثوم ويتم تنظيفة بالماء للتخلص من أي أتربة علي ويفرد على صينية ويترك حتى يجف من أي ماء.
- يوضع الثوم في فرن تم تسخينه على درجة 180 خمس دقائق وبعد ذلك يتم إيقاف الفرن ويترك الثوم في الفرن ليتحمص حتى يبرد الفرن.
- يوضع الثوم في مطحنة وبعد ذلك يتم فرمه حتى يصبح مثل البودر ويتم حفظه في عبوة نظيفة.
خطوات تجهيز بودرة البصل في البيت بشكل سهل
البصل من الخضروات التي تساعد في تعزيز صحة القلب وتعمل على علاج مشاكل الكلي والكبد ويساعد البصل في إمداد الجسم بالفيتامنيات المهمة للشعر والتي تساعد في إعاده نموه مرة أخري, ويمكن تجهيز بودر البصل كالتالي:-
- يقشر كل كمية البصل وتنظيف جيدا وتقطع الي شرائح رفيعة حتى تتحمص بسهولة.
- يمكن وضع البصل في الشمس أو وضعه في الفرن لمدة ساعة حتى يتحمص تمامًا.
- يترك البصل ليبرد وبعد ذلك يتم طحنه ليصبح بودر ناعم ويوضع في علبة نظيفة وجافة ويجب أن يكون في مكان بعيد عن الرطوبة حتى لا يتكون عفن عليه.
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