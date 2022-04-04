أسهل طريقة لتحضير العزيزية المكرونة باللبن على أصولها مثل الحلواني بقوامها المظبوط بدون بيض

أسهل طريقة لتحضير العزيزية المكرونة باللبن على أصولها مثل الحلواني، هناك أكثر من صنف و نوع للحلويات اعتمادنا على تحضيره وتناوله في شهر رمضان المبارك، ويوجد الكثير من الأنواع والطرق، والعزيزية او المكرونة باللبن من أخف و أطعم وأحلى هذه الحلويات كما أنها من الحلويات المغذية جدًا لأن مكونها الأساسي هو هو الحليب و ايضًا اقتصادية جدًا لن تكلفك الكثير من المال، لن تلجأ بعد الآن بشرائها من الخارج و هذا لأننا سنقدم لكم أسرار تحضيرها خطوة بخطوة فهي من الحلويات السريعة و السهلة جدًا في التحضير.

مكونات عمل العزيزية

نصف كيلو من المكرونة اسباجيتي.

لتر حليب سائل.

كوب من السكر.

4 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب ماء.

3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه.

2 ملعقة صغيرة سائل فانيليا.

3 معالق كبيرة من السمن.

طريقة تحضير العزيزية