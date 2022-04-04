أسهل طريقة لتحضير العزيزية المكرونة باللبن على أصولها مثل الحلواني بقوامها المظبوط بدون بيض

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أسهل طريقة لتحضير العزيزية المكرونة باللبن على أصولها مثل الحلواني، هناك أكثر من صنف و نوع للحلويات اعتمادنا على تحضيره وتناوله في شهر رمضان المبارك، ويوجد الكثير من الأنواع والطرق، والعزيزية او المكرونة باللبن من أخف و أطعم وأحلى هذه الحلويات كما أنها من الحلويات المغذية جدًا لأن مكونها الأساسي هو هو الحليب و ايضًا اقتصادية جدًا لن تكلفك الكثير من المال، لن تلجأ بعد الآن بشرائها من الخارج و هذا لأننا سنقدم لكم أسرار تحضيرها خطوة بخطوة فهي من الحلويات السريعة و السهلة جدًا في التحضير.
مكونات عمل العزيزية
- نصف كيلو من المكرونة اسباجيتي.
- لتر حليب سائل.
- كوب من السكر.
- 4 ملعقة كبيرة نشا.
- ربع كوب ماء.
- 3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه.
- 2 ملعقة صغيرة سائل فانيليا.
- 3 معالق كبيرة من السمن.
طريقة تحضير العزيزية
- في البداية نحرص على شراء نوع جيد للمكرونة لكى تحصلين على القوام المضبوط للعزيزية.
- نأتي بالمكرونة و نقوم بتكسيرها إلى نصفين.
- بعد ذلك نضع إناء كبير على نار متوسطة و نملأ نصفه بالماء حتى يغلى.
- نقوم بوضع المكرونة تلسق في الماء لمدة 10 دقائق وقلبيها ببطئ لكي لا تلتصق في بعضها.
- نرفع المكرونه من على النار ونصفيها من الماء ونتركها على جنب حتى تبرد قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع لتر من الحليب في إناء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي.
- نضيف على الحليب السكر الأبيض و الفانيليا و الكريم شانتيه و نضربهم مع بعضهم حتى يذوبا.
- عندما يغلى الحليب نقوم بوضع المكرونة المسلوقة ونتركها تكمل تسويتها في الحليب لمدة 5 دقائق لكي تتطعم من الحليب.
- نأتي بكوب كبير ونخلط 3 معالق من النشا مع ربع كوب من الحليب حتى يذوب.
- بالتدريج نقوم باضافة خليط النشا على الحليب و المكرونة مع التقليب المستمر لكى لا يحدث تكتلات في العزيزية.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلًا لكى نستطيع ضربه فى الخلاط.
- بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع بإضافة و نقوم بإضافة خليط العزيرية في الخلاط الكهربائي و نقوم بضربهم حتى يصبح قوام الخليط ناعم جداً.
- نأتي بطبق بايركس أو صينية الفرن و نقوم بتوزيع السمن البلدي داخل الصينية جيدًا.
- نسكب خليط العزيرية في الصينية ونساوي وجه الخليط.
- بالفرشاة نقوم بتوزيع السمن البلدي على وجه المكرونة باللبن لكي تأخذ لون التحمير الذهبي المميز.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في فرن ساخن مسبقا ونتركها حتى تتماسك و يحمر الوجة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً لكى تستطيعين تقطيعها قطع متماسكة مثل الجاهزة، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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