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كيكة الخلاط السريعة بالشكولاتة، كيكة الخلاط السريعة من أبسط أصناف الكيك التي يعشقها الجميع، خاصة النساء، لأنها سريعة التحضير، ويمكن إضافة بعض النكهات إليها مثل الفانيلا والكاكاو، لكي يعطونها مذاق مذهل ورائحة جذابة وشهية، مما يجعل بعض السيدات يريدون معرفة اعدادها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة كيكة الخلاط السهلة. مقادير عمل كيكة الخلاط السهلة بالكاكاو: ٢ بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الحليب السائل.

كوبان كبيران من السكر المطحون.

ربع كيلو من الدقيق المنخول.

ستون جرام من الكاكاو.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

٥ جرام من الملح. طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة بالكاكاو: اسكبي الحليب وزيت الذرة في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الفانيلا والبيض، والملح، والسكر، ثم اخفقيهم جميعا لمدة عشر دقائق، حتى يختلطوا.

امزجي البيكنج بودر مع مقدار الكاكاو، والدقيق جيدا في بولة خارجية، ثم اسكبيهم فوق خليط الحليب وزيت الذرة بشكل تدريجي مع الاستمرار في خلط المكونات.

استمري في الخلط حتى تحصلي على خليط كريمي، ثم اسكبيه في قالب مقاس أربعة وعشرون مدهون بقليل من الزبدة.

ضعي قالب الكيك في فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ثلث على نار متوسطة، حتى ينضج كيكة الخلاط السريعة بالكاكاو.

كيكة الخلاط السريعة بالفانيلا

المقادير

أربع حبات من البيض.

٢٠٠ جرام من السكر الناعم.

كأسان كبيران ونصف من الدقيق المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

كوب كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الحليب.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة بالفانيلا

اسكبي حبات البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم السكر ومقدار الفانيلا، ثم اخلطيهم لمدة ٧ دقائق.

ضيفي الحليب وزيت الذرة إلى خليط السكر، ثم اخفقي المكونات لمدة دقيقة واحدة.

امزجي المكونات الجافة في بولة خارجية، ثم ضعيهم تدريجيا فوق الخليط السابق، ثم امزجي المكونات لمدة عشر دقائق، حتى يتكون خليط الكيك.

ضعي الخليط في القالب بعد دهنه بالسمن، ثم ضعيه على حرارة متوسطة في فرن ساخن. عمر شويل - جدة كيكة الخلاط السريعة بالشكولاتة حضريها في 10 دقايق - ثقفني

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