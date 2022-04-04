أسهل كفتة أرز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقائق بدون مفرمة لحمة مقادير مظبوطة 100%

لكفتة من الأكلات الخفيفة التي يحبها الجميع وهناك العديد من أنواع الكفتة ولكن أكثر الأنواع الشائعة هي كفتة الأرز حيث يحبها الكثير ودائما ما يقوم الكثير من ربات البيوت بتحضيرها بكميات كبيرة في البيت وتخزينها لاستخدامها الطهي مباشرة، ويبحث الكثير عن طريقة تجهيز كفتة الأرز في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام مفرمة وذلك بدلا من تحضيرها عند الجزار لضمان نظافتها وتوفير التكلفة وخلال السطور القادمة سنتناول بالتفصيل كيفية تجهيز كفتة الأرز في البيت بسهولة وبسرعة وبدون استخدام مفرمة اللحمة.

ماهي المقادير المطلوبة لعمل كفتة الأرز في البيت

المكونات

كيلو لحم مفروم.

أرز أبيض.

حبتين بصل.

رأس ثوم.

بقدونس.

ملح.

فلفل.

بهارات.

زيت.

طريقة تجهيز كفتة الأرز في البيت بخطوات صحيحة للحصول على وصفو ناجحة

تحضير كفتة الأرز يحتاج الي بعض الخطوات الدقيقة لنجاح الوصفة وتجنب تفكك الكفتة في الزيت وتمثل الخطوات في الآتي:-

يجب غسل الأرز جيدا ويتم نقعة ساعتين في كمية من الماء وبعد ذلك يتم تصفيه.

يوضع البصل بعد تقطيعه في إناء ويوضع عليها الثوم والبقدونس واللحم ويقلبان معا.

يتم إضافة الملح والفلفل والبهارات ويقلب الخليط ويتم وضعه في الخلاط وطحنه جيدا.

بعد خلط الكفتة جيدا توضع في الثلاجة فترة حتى تتماسك وبعد ذلك يتم تشكيلها أصابع.

توضع كفتة الأرز في الزيت الساخن وتقلب جيدا حتى يصبح لونها بني وبعد ذلك يتم تصفيتها من الزيت.

يتم تركها تبرد تماما وبعد ذلك بتم تخزينها في أكياس وتوضع في الفريزر وتخرج قبل الطهي مباشرة.

خطوات طهي الكفتة الأرز بصوص الطماطم

كفتة الأرز من الأكلات الشعبية والتي لا يختلف عليها أحد وهناك العديد من الطرق لطهيها ولكن أكثرها شيوعًا هي الكفتة بالصلصة ويتم تحضيرها بوضع معلقة من الزبدة وبها ثلاث فصوص ثوم مفرومة وتقلب جيدا حتى يتحول لونها للأصفر وبعد ذلك يوضع عليها كوب صلصة طماطم ويوضع عليها معلقة ملح ومعلقة فلفل ورشة سكر وكفتة الأرز وتترك ربع ساعة حتى تنضج تمامًا