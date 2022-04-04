نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة والصابون سيجعلك بنت 16سنة حتي لو عمرك 50 بشرة بيضاء بدون هالات سوداء وبدون تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حتوي معظم مستحضرات العناية بالبشرة التب تساعد على التفتيح بشكل سريع على القهوة بشكل أساسي, وذلك لأن القهوة لها فوائد متعددة للبشرة ولها القدرة على حل مشاكل البشرة المتعددة, ومن أكثر مشاكل البشرة الشائعة وخاصة مع دخول فصل الصيف وتسبب الشمس احتراق الجلد وأسمرار البشرة, ويبحث السيدات بشكل دائم عن طريقة لتفتيح البشرة بشكل فعال باستخدام القهوة, ولذلك سنوضح في السطور التالية طريقة تحويل البشرة بيضاء مثل الثلج والتخلص من مشكلة التجاعيد الموجودة بها بخلطة القهوة والصابون السحرية.

كيفية تفتيح البشرة مثل الثلج بالقهوة والصابون بسرعة الصاروخ

خلطة القهوة مع الصابون من الخلطات التي لها قدرة على التخلص من كل مشاكل البشرة حيث تعمل على تبيض البشرة بشكل سريع وتزيل أي أسمرار ناتج من التصبغات أو الكلف, وتساعد الخلطة في تقشير الطبقات الخارجية للجلد بلطف وبالتالي التخلص من أي دهون أو خلايا ميتة متراكمة على البشرة, ويساعد الخليط في شد الجلد بشكل فعال والتخلص من التجاعيد التي تسبب أزعاج كبير, ويمكن ستخدام هذه الخلطة االسحرية كالتالي:-

يتم بشر نصف صابونة ويوضع عليها معلقتين من زيت الجليسرين.

يضاف عليهم ربع كوب من اللبن ويقلبان معا جيدا ويوضع الخليط في حمام مائي حتى يذوب الصابون تمامًا ويرفع الخليط من النار.

يوضع الخليط في معلقة من االقهوة ويقلب كل المكونات معًا وبعد ذلك يتم فرد الخليط على بشرة نظيفة.

يدلك الخليط على البشرة وبعد ذلك يتم تركه خمس دقائق وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة من الخليط جيدًا.

ماهي أهمية استخدام القهوة على البشرة بشكل منتظم

تحتوي القهوة على العديد من الفيتامنتات المهمة للبشرة والتي تساعد في التخلص من عمقان الجلد وتعطي البشرة صحة ونضارة.