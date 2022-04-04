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الكوارع من الأكلات الشعبية المعروفة فى وطننا العربي وبالأخص مصر والشام وهى أكلة غنية ودسيمة تعمل على تدفئة الجسم وتعطيه الطاقة لذا يكثر أكلها في فصل الشتاء وهى ذات قيمة غذائية عالية والكوارع عبارة عن أطراف العجل أو الخروف وهناك العديد من الطرق لعمل طبق الكوارع وسوف نقوم معًا بعمل أسهل طريقة للكوارع. مكونات طبق الكوارع: كارع نظيف ومقطع.

بصلة مقطعة.

فصوص ثوم.

2 جزر مقطع.

4 ورقات لورا.

5 فصوص حبهان.

3 حبات قرنفل.

3 فصوص مستكة.

عودان كرفس.

نصف معلقة كبيرة فلفل أسمر.

فلفل ألوان مقطع. طريقة عمل الكوارع: لتحضير طبق الكوارع نحضر من الجزار كارع نظيف مقطع ثم نضعه في قدر ونضعه على النار حتى يغلى ثم نتركه على نار هادئة لمدة ساعة. ثم نطفئ النار ونترك الكارع فى الماء الساخن لمدة نصف ساعة ثم نعيد وضعه على النار هادئه لمدة ساعة ثم نقوم بتصفية الكارع من الماء وهذه الخطوة مهمة لتقليل مدة تسوية الكارع. نحضر قدر ونضع فيه معلقة سمنة وفص مستكة وورق لورا ثم نقوم بوضع الكوارع وتشويحها فى السمنة ثم نضع الفلفل الأسمر والبصل والثوم والطماطم ثم نسكب عليها ماء مغلي ونهدئ عليها النار ونزيل أى ريم موجود على وش القدر. وتغطي القدر ونتركها لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم نضيف الملح ويمكن أكل الكوارع مسلوقة. مكونات صلصة الكوارع: 2 معلقة كبيرة زيت.

معلقة كبيرة زبدة.

3 فصوص ثوم.

3 حبات فلفل حار. طريقة التحضير: نحضر قدر ونضعة على النار نضع الزيت والزبدة ثم فصوص الثوم ثم نضيف لتر ماء والفلفل الحار لمدة عشر دقائق. نقوم بوضع الكوارع فى صنية ونضع عليها الصلصة ونضعها فى الفرن تحت الشواية لمدة عشر دقائق. مكونات عمل العصبان: نصف كيلو عصبان نظيف.

3كوب أرز.

2 بصلة مفروم.

كوب صلصة طماطم.

2 حزمة خضرة من كل نوع مفرومين.

ملح وفلفل أسمر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع الأرز والملح والفلفل وصلصة الطماطم والخضرة والبصل ونقلب المكونات جيدًا. ثم نضع الخلطة فى العصبان. ونضع العصبان فى ماء مغلى لمدة ساعة. ثم نقوم بتحمير العصبان فى الزيت. عمر شويل - جدة إعملي الكوارع بأسهل طريقة وابهري ضيوفك فرمضان - ثقفني

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