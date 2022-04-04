بملعقة نشا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالنشا من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بخليط النشا، ويعد المزيج من النشا مع المكونات الآتية من بين أفض ما يمكن أن يتم تطبيقه على الشعر ويعطي أفضل نتيجة على خصلاته، ومن خلال ما يلي في الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن المعلومات حول الوصفة المثالي لفرد الشعر بالنشا، كما سنوضح أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن تؤثر على الشعر مع النشا وتخلص تماما من أي تجاعيد على الشعر مع توضيح أهم الخطوات المساعدة في التحضير للخليط المنعم للشعر بالنشا.

فرد الشعر الخشن بالنشا

الشعر الخشن من الممكن علاجه باستعمال مكون النشا حينما يتم مزجه بشكل جيد مع مكونات لها القدرة على تغذية خصلات الشعر واختراق البصيلات وتغذيتها، والتخلص تماما من أي تجاعيد على الشعر، ومن الممكن استعمال خليط النشا وتحضيره في البيت وبأقل الإمكانات وأهم المكونات نذكرها من خلال ما يلي، من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لفرد الشعر بشكل طبيعي وباستعمال النشا ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة من الفازلين.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر الخشن بالنشا

وصفة النشا من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال إحضار وعاء ملائم ونظيف.

يتم وضع النشا بالوعاء مع زيت الزيتون والتقليب المستمر.

قومي بتذويب الفازلين وإضافته لبقية المكونات.

ثم بعد ذلك يتم الإضافة لبقية المكونات من الزيوت الطبيعية ومع التقليب المستمر تحصلي على النتيجة لتركيبة ناعمة مثالية خالية من أي تكتلات.

تطبيق خليط النشا على الشعر

من الممكن أن تتم خطوة تطبيق الخليط على الشعر باتباع الخطوات القادمة: