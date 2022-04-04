نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض للعرايس.. كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة، من الخلطات التي تعمل على التحسين من لون الجلد والتخلص من العديد من المشكلات التي من الممكن أن تظهر على البشرة ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أقوى ما يمكن اتباعه من خطوات بسيطة تعمل على مساعدتك في التحضير الصحيح لتركيبة بسيطة من مكونين متوفرين وهما الليمون مع النشا، مع بيان أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل مع تركيبة النشا والليمون للتبييض، وفيما يلي المزيد عن تلك الوصفة وأهم فوائدها.
كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة
كريم من الممكن أن تقومي بعمله من النشا مع الليمون من الكريمات المهمة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها منزليا للتخلص من العديد من الإشكالات التي تؤثر بشكل كبير على المظهر العام للبشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي تصلح للمزج مع النشا والليمون مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على نتيجة مثالية لبشرة ناعمة وأكثر تألقا وتوهجا.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة جل الصبار.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة ماء ورد.
معجزة كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة
الوصفة من السهل تحضيرها من خلال اتباع الخطوات القادمة:
- إذابة جل الصبار تماما وإسالته لمزجه مع النشا.
- إضافة عصير الليمون، وماء الورد والتقليب لهما مع الجل والنشا.
- بقية المكونات تضاف مع التقليب المستمر.
- الخليط من السهل تطبيقه بعد ذلك على البشرة.
- التطبيق مدة 10د على الجلد بعدها يغسل بالماء الفاتر.
فوائد النشا والليمون للبشرة
العديد من الفوائد التي من الممكن أن تتحقق نتيجة استعمال هذا الخليط المبيض، ومن أهم الفوائد للتركيبة ما يلي في النقاط القادمة:
- الخليط يعزز من مستوى نضارة البشرة.
- تعمل التركيبة على معالجة البشرة من أي تعرض للجفاف.
- شد الجلد وإخفاء التجاعيد أهم فوائد الخليط.
- الفيتامين سي في الليمون يساعد في التجديد للجلد.
- يعمل على تحسين لون البشرة وتوحيد اللون.
- تركيبة تعمل على تطهير خلايا الجلد من الملوثات.
- إخفاء مشكلة البثور الداكنة على الجلد.
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