رشيها على شعرك 7 أيام الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تنعيم تطويل وترطيب من أول استعمال

الشعر الطويل هو حلم لكل سيدة حيث أنه واحدة من العلامات التي تدل على جمال المرأة ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتطويل الشعر بشكل سريع وتكون غير مكلفة من المستحضرات الجاهزة التي يتم شراؤها, الأرز من المكونات السحرية التي يمكن استخدامها على الشعر حيث أنه يعمل على زيادة طول الشعر بعد فترة قصيرة من استخدامه, ويبحث الكثير عن طريقة استخدامه بشكل صحيح على البشرة ولذلك سنوضح خلال السطور التالية الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وزيادة كثافته.

كيفية تحضير وصفة الأرز الصحية لزيادة طول الشعر بشكل سريع

يحتوي الأرز على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي بصيلات الشعر والتي تساعد في تقليل تساقطه والحفاظ عليه صحي وتحتوي على بعض المعادن منها البوتاسيوم والحديد وهي من المواد التي تساعد في زيادة طول الشعر بشكل كبير ويحتوي الأرز على نسبة من النشا وبالتالي فهو يساعد في التخلص من تجعدات الشعر, ويمكن استخدام الأرز كالتالي:-

يتم غسل ربع كوب من الأرز في الماء جيدًا ويوضع عليها كوب من الماء ويترك الخليط في الثلاجة لمدة يومين.

يصفي الخليط ويوضع في زجاجة ويضاف عليه معلقتين من زيت الثوم ويحفظ في الثلاجة.

يتم استخدام الخليط برش كمية منه على فروة الرأس ويتم تدليكها خمس دقائق حتى تمتصه بصيلات الشعر تماماًما ويتم تكرار هذه الطريقة مرة كل يوم.

وصفة ورق الغار والقرنفل الفعالة لتطويل بصيلة الشعر وزيادة كثافة الشعر

خليط ورق الغار والقرنفل من الوصفات التراثية التي يتم استخدامها منذ القدم وتساعد في تنشيط امداد الدم لفروة الرأس وبالتالي يعمل على إعادة نمو الشعر مرة أخري في البصيلات, ويمكن تحضير هذه الخلطة كالتالي:-