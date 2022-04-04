نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من التسوس.. تبيض الأسنان في البيت وإزالة الاصفرار والجير نهائياً بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من المهم أن يكون بطرق طبيعية ليس لها أي آثار جانبي على طبيعة تكوين الأسنان وليس لها أي أثر على صحتها، ومن خلال الآتي في الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أقوى الطرق الطبيعية والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للحصول على أفضل مستوى من بياض الأسنان بدرجة مثالية، وفيما يلي شرح لأشهر الطرق وأكثرها فعالية في التبييض التام للأسنان، والتحسين من مظهرها الصحي والتخلص من مشكلة بهتانها تماما.

طرق تبيض الاسنان في البيت

أفضل الطرق التي لها الدور الأفضل في تخليص الأسنان بشكل تام من أي تصبغ واللون الأصفر ومن الممكن استعمال صودا الخبز للتخلص من أي اصفرار بالأسنان مع الليمون وتفريش الأسنان بشكل يومي بالمكونين وهذا ما يجعل الأسنان خالية من أي مظهر من مظاهر البهتان أو الشحوب كما يجعل الفم نقي وخالي من أي بكتيريا.

تبيض الاسنان بالملح

الملح من أفضل المكونات التي من الممكن أن تسهم بقوة في علاج آثار الاصفرار والبهتان على الأسنان وأهم ما يجب اتباعه هو أن يتم عمل مضمضة ملحية تستعمل بشكل يومي للحفاظ على الأسنان وتنقية الفم من البكتيريا والتخلص تماما من أي بقع أو تصبغات على الأسنان، كما أن الملح من المكونات المعقمة للفم والقاتلة للبكتيريا وهو ما يعزز من بياض الأسنان ونقائها ويزيل أي روائح غير مرغوبة عليها.

تبيض الأسنان بالكركم

من الطرق المتاحة لدى الجميع التي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الأسنان بيضاء ناصعة وخالية من أي تصبغات وهو ما يكون عن طريق استخدام القليل من مكون بودرة الكركم والتي لها دور في التحسين من مستوى بياض الأسنان لكونها مادة قاتلة للبكتيريا مع إضافة قطرات عصير الليمون، ومن ثم يتم تفريش الأسنان باستعمال الكركم وهذا ما يجعل الأسنان بيضاء وناصعة وخالية من أي تصبغات ويمكن لكل من لديه معاناة دائمة من اصفرار في الأسنان أن يطبق هذه الوصفة مع ضرورة أن يكون الوصفة معدل تطبيقها يوميا لملاحظة أفضل النتائج والتخلص من الجير.