بدون ادوية .. اقوى واسرع مشروب لعلاج الكحة والبلغم ونزلات البرد بلا عودة وينقى الصدر فى لمح البصر بدون ادوية

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عمر شويل - جدة بدون ادوية .. اقوى واسرع مشروب لعلاج الكحة ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الكحة في فصل الشتاء بالإضافة إلى الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية، وهذا يحتاج لكرس من العلاج وأغلبها يكون عبارة مضادات حيوية وأدوية خاصة بالكحة والسعال ويمكن لهذه الأدوية أن تسبب آثار جانبية تضر بالصحة، مما يجعل البعض يبحث عن مشروبات طبيعية يمكنها أن تعالج السعال وتقضي عليه نهائياً، ونحن من سيقدم لكم عبر السطور القادمة أنواع عديدة من المشروبات التي يمكنها معالجة الكحة.

بدون ادوية .. اقوى واسرع مشروب لعلاج الكحة

هناك أنواع عدة من المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للصحة والتي تعطي نتائج قوية وفعالة على التخلص من الكحة نهائياً ومن هذه المشروبات التالي:

الزنجبيل

أكدت بعض الدراسات التي تم إجراؤها على الحيوانات والتي تم نشرها بأحد المجلات في عام 2013، أنه من الأعشاب الذي تحتوي على كثير من المركبات المفيدة النشطة المسئولة عن /vd.

ويتم تحضيره من خلال إضافة 40 جرام من شرائح الزنجبيل لكوب واحد من الماء الساخن ويتم تركه منقوع لبضعة دقائق قبل شربه.

الزعتر

تحتوي عشبة الزعتر على عناصر قوية تعمل على تقليل السعال تحديداً عند الأشخاص المصابين بالتهاب القصبات الشديدة والسبب في ذلك هو وجود مضادات الأكسدة، فيتم تحضيره من خلال إضافة ملعقتين من الزعتر الجاف لكوب واحد من الماء الدافئ ويتم نقعه لمدة 10 دقائق ثم يصفى وتناوليه.

عصير الأناناس

من أنواع المشروبات المليئة بالعناصر المهمة فهو يحتوي على مادة البروميلين والتي يكون لها عناصر مضادة للالتهابات تساهم في طرد البلغم وبالتالي يخفف من شدة الكحة.

العسل

يحتوي العسل عنا خصائص هامة جداً للصحة بالإضافة إلى أنه يقلل من حدة الكحة عند الأطفال ويستخدم من خلال وضع ملعقة من العسل بكوب من الشاي مع إضافة شريحة من الليمون، أو يمكن أن يضاف ملعقتين من العسل لكوب من الماء الدافيء.

عرق السوس

مستخلص العرق سوس يعمل على تخفيف السعار المتكرر بنسبة كبيرة جداً، فهو يحتوي على مركبين الليكوريتينأبيوسيدوالليكوريتين وهما من أهم المركبات المضادة للسعال، ولكن إذا قامت السيدة الحامل باستعماله يفضل أن تستشير الطبيب أولاً.

ويحضر من خلال إضافة ملعقة كبيرة من جذور عرق السوس المقطعة لكوب من الماء ويتم غليهم مع بعضهم لمدة 10 دقائق.