نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا يهمك سعره الغالي.. طريقة زراعة الليمون في المنزل بتمرة ليمونة موجودة في الثلاجة في 3 دقائق في المقال التالي
طريقة زراعة الليمون في البيت فيمكن لكل أسرة أن تقوم بزراعة نبات الليمون في المنزل، حيث أن زراعته تعتبر من أسهل الأمور التي يمكن القيام بها، ويجب زراعته بشكل مستمر، وذلك يرجع لسببين الأول هو غلاء أسعار الليمون في بعض مواسم السنة، والثاني هو الاحتياج اليومي لليمون، حيث أن الليمون من أهم الثمار التي نقوم بشرائها باستمرار، ولكن ترتفع أسعارها عند قلته في الأسواق المحلية، كما أن المطبخ يحتاج الليمون بشكل أساسي، فيتم استخدامه في العصائر وتتبيلات اللحوم والأسماك والطهي، كما يستخدم أيضا كمطهر منزلي لتنظيف المطبخ والمنزل والبوتاجاز.
طريقة زراعة الليمون في البيت
يلزم لزراعة الليمون في البيت الكثير من الأدوات، ومنها ما يلي:
- بذور الليمون العضوي.
- سماد طبيعي.
- إناء للبذور.
- مكان تدخل له أشعة الشمس.
- تربة زراعية صالحة للزراعة.
كيفية زراعة الليمون بثمرة ليمون من الثلاجة
يوجد عدة خطوات أساسية لابد من تنفيذها لزراعة الليمون في البيت، وهي كالتالي:
- يتم ترطيب التربة الخصبة بالقليل من الماء.
- نملأ إناء بالقليل من التربة الخصبة.
- نقوم باستخلاص بذور الليمون من حبات الليمون.
- نقوم بغسلها بالماء جيدا.
- نقوم بغرس البذور في التربة بشكل قوي.
- نقوم برش الماء فوق التربة والبذور.
- نلف الإناء بكيس بلاستيك شفاف، ونعمل به مجموعة من الثقوب الصغيرة للتهوية.
- نضع الوعاء في مكان دافئ وبه أشعة الشمس.
- يوميا تحرص على رش القليل من الماء لحماية التربة والبذور من الجفاف.
- يراعي عدم إضافة ماء كثير، حتى لا يتراكم داخل التربة ويتعفن، ولكن يفضل الرش من خلال بخاخ مياه.
- ثم بعد مرور 3 أسابيع، سوف تبدأ البذور في الإنبات.
- لابد من التخلص من الغطاء البلاستيك الموجود على الإناء.
- ثم ب ذلك يتم رش التربة مرة أخرى بالمياه بالبخاخ.
- لابد من وضع الإناء في إتجاه الضوء لمدة 10 ساعات يوميا.
- لابد من إضافة السماد العضوي باستمرار لقتل أي بكتيريا ضارة بالبذور، والمساعدة على النمو.
- يراعي مراقبة الإناء حتى لا تصيبه الأمراض أو الحشرات الصغيرة.
- عند زيادة حجم النبات لابد من نقله في وعاء أكبر.
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