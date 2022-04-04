ولا يهمك سعره الغالي.. طريقة زراعة الليمون في المنزل بتمرة ليمونة موجودة في الثلاجة في 3 دقائق

طريقة زراعة الليمون في البيت فيمكن لكل أسرة أن تقوم بزراعة نبات الليمون في المنزل، حيث أن زراعته تعتبر من أسهل الأمور التي يمكن القيام بها، ويجب زراعته بشكل مستمر، وذلك يرجع لسببين الأول هو غلاء أسعار الليمون في بعض مواسم السنة، والثاني هو الاحتياج اليومي لليمون، حيث أن الليمون من أهم الثمار التي نقوم بشرائها باستمرار، ولكن ترتفع أسعارها عند قلته في الأسواق المحلية، كما أن المطبخ يحتاج الليمون بشكل أساسي، فيتم استخدامه في العصائر وتتبيلات اللحوم والأسماك والطهي، كما يستخدم أيضا كمطهر منزلي لتنظيف المطبخ والمنزل والبوتاجاز.

طريقة زراعة الليمون في البيت

يلزم لزراعة الليمون في البيت الكثير من الأدوات، ومنها ما يلي:

بذور الليمون العضوي.

سماد طبيعي.

إناء للبذور.

مكان تدخل له أشعة الشمس.

تربة زراعية صالحة للزراعة.

كيفية زراعة الليمون بثمرة ليمون من الثلاجة

يوجد عدة خطوات أساسية لابد من تنفيذها لزراعة الليمون في البيت، وهي كالتالي: