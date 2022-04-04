افضل تمارين اثناء الصيام في رمضان .. وافضل الاوقات اللي ممكن تلعبي فيها رياضة

مع تغيير نمط النوم بسبب ميعاد السحور ونقص السوايل ، ممكن يكون الحفاظ على روتين ممارسة الرياضة صعب خلال شهر رمضان ، ولكن مع ذلك عشان تحافظي على صحتك خلال شهر رمضان ، الافضل انك تخصصي وقت لممارسة الرياضة ، ده هيساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة ، وهيصفي ذهنك وهيخلي عملية التمثيل الغذائي مستقرة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنعرف افضل تمارين لشهر رمضان ، بالاضافة لافضل الاوقات اللي ممكن تلعبي فيها رياضة.
افضل تمارين لشهر رمضان:
ايه افضل التمارين؟
في 3 جوانب لياقة بدنية اساسية في كل التمارين ، وهي تمارين القوة, والكارديو, والمرونة ، والسبب ان الاولوية للقوة العضلية هو ان فقدان كتلة العضلات هيبطيء عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، لازم يكون الهدف من التمارين تجنب فقدان العضلات او ابطاء عملية التمثيل الغذائي.
بالنسبة لتمارين الكارديو بننصح بجلسة تمارين خفيفة متزيدش عن 30 دقيقة من المسافة البطيئة والثابتة ، وافتكري دايما ان في الصيام بيكون الجسم مش مترطب ، وفي الحالة دي جسمك بيستخدم الدهون المتخزنة كمصدر للطاقة ، وخصوصا لو بتعملي تمارين الكارديو قبل الفطار ، وفترة قبل الفطار طاقة الجسم بتبقى مستنفذة وده معناه ان ضغط دمك ممكن ينخفض في بداية التمارين او حتى بعد التمارين ، عشان كده ماتتخطيش روتين الاحماء قبل التمارين ، وتبريد الجسم بعد التمارين.
نفس الوضع مع تمارين المقاومة ، اختاري التدريبات اللي بتركز على الجزء العلوي من الجسم قبل اسفل الجسم عشان تتجنبي اي انخفاض في ضغط دمك اثناء او بعد التمارين ، واخر جانب من اللياقة البدنية تركزي عليه هو المرونة لتجنب اي مشاكل مرتبطة بالانتقال ممكن تواجهيها ، خصوصا لو هتتمرني تاني عادي او هترجعي لتمارينك العادية بعد رمضان.
افضل وقت للتمارين:
اثناء الصيام ومع درجات الحرارة العالية ومافيش سوايل من شروق الشمس لحد غروب الشمس ، ممكن تضري صحتك لو اتمرنتي زيادة عن اللزوم ، عشان كده مش بننصحك بممارسة تمارين الكارديو المكثفة والتمارين مع اوزان تقيلة اثناء الصيام ، وكمان تخفضي عدد مرات ممارسة الرياضة لجلستين كارديو بس كل اسبوع طول شهر رمضان.
تعالوا نعرف افضل 4 توقيتات لممارسة الرياضة في شهر رمضان:
90 دقيقة قبل غروب الشمس:
الوقت ده هيكون الجزء الاكتر برودة في اليوم بالاضافة انك هتقدري تجددي نفسك بالماية بعد التمارين ، وكمان هتستفادي من التمرين على معدة فاضية ، ولكن مع ذلك التمارين اللي تبقى في الوقت ده المفروض تكون تمارين خفيفة مع تمارين مقاومة ، وقللي عدات التمارين مع اوزان خفيفة ، وتمارين تمدد كتير ، والوقت ده يعتبر مناسب لممارسة المشي او الجري الخفيف.
بعد الفطار بساعة:
تمارين الكارديو هتكون صعبة على معدة مليانة ، عشان كده افضل وقت ليها هو بعد حوالي ساعة من وجبة الفطار هيكون وقت مناسب للتمارين ، وفي الايام اللي هتتمرني فيها زودي شوية في وجبة فطارك لتغذية جسمك ، واتأكدي من شرب كمية كافية من الماية لترطيب جسمك.
بين الساعة 11 مساء و 2 صباحا:
بالنسبة للاشخاص الليليين او اللي بيسهروا ، هيكون افضل وقت للتمارين بالنسبة لهم هو بين الساعة 11 مساء و 2 صباحا ، هيكون الاكل في الفترة دي اخد وقته انه يستقر وجسمك مترطب بالكامل ، ولو قدرتي انك تعملي تمارين في فترة ما بعد الضهر كمان من التوقيتات المناسبة لانه هيكون اكتر برودة من النهار.
بين الساعة 3 صباحا و 4 صباحا:
بالنسبة للاشخاص اللي بيصحوا بدري اوي قبل الفجر ، هيكون افضل وقت للتمرين ليهم هو قبل السحور ، وبالطريقة دي هيكون عندك طاقة من وجبة الليلة السابقة ، ومش هتتمرني على معدة فاضية ، وتقدري ترطبي جسمك اثناء التمرين وبعد ما تخلصي ، وهتاكلي مرة تانية في وجبة السحور وتشحني نفسك ، وبالطريقة دي هتمدي جسمك بالطاقة لليوم.
نصايح غذائية عشان تحافظي على صحتك في شهر رمضان
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