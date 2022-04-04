نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقرمش وسريع.. مخلل البصل البكليز زي المحلات وهذه هي الأسرار لا تفوتك والتجربة خير دليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخلل البصل من أشهى أنواع المخلل التي لا تستغرق وقت ولا مجهود، كما يدخل فى معظم وصفات الطعام فهو لا غنى عنه في كل البيوت، وهو يستخدم كنوع من المقبلات التي تشجع الأشخاص على تناول الطعام بشهية كبيرة، لهذا يقوم بشرائه الكثيرون، مع الحرص على وضعه بجانب أصناف الطعام بمختلف أنواعها، ويوجد منه مخلل بصل أحمر وآخر أبيض.

مخلل البصل

البصل الأحمر من أنواع البصل الذي يتميز بلونه الجذاب، وطعم رائع وطريقةُ تخليله كالتالي:

المكونات

½ كيلو بصل صغير.

2 كوب خل.

و2 ملاعق سكر.

2 ملاعق ملح.

4 فصوص ثوم.

القليل من فلفل الألوان.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البصل إلى حلقات رفيعة.

في إناء مناسب يوضع الماء، والملح، والسكر، والخل على نار متوسطة لمدة دقيقة ثم يرفع على النار.

بعد أن يبرد الخليط يضاف إليه البصل.

يعبأ البصل في برطمان ويضاف إليه الثوم، والفلفل ويوضع في الثلاجة حتى يتغير لونه ويصبح طريًا.

مخلل البصل التقليدي

المكونات

2 كيلو بصل أحمر صغير.

1 كوب ملح.

1 كوب خل.

ماء بارد.

طريقة التحضير

يقشر البصل ويغسل بماء ويصفي.

في برطمان مناسب للكمية ضعي البصل، والملح، والخل.

يتم إضافة الماء حتى يغطى سطح البصل ويترك لمدة 10 أيام حتى يكون جاهزًا.

أسهل طريقة لتخليل البصل زي المحلات

يوجد طرق عديدة ومتنوعة لعمل البصل المخلل للحصول على أفضل طعم رائع ومتميز مثل المطاعم والمحلات الطريقة كالآتي:.

المكونات

كيلو بصل صغير الحجم.

2 كوب ماء.

2 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة شطة.

2 ملاعق كبيرة عصفر.

2 ملاعق كبيرة حبة البركة.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرة من الجزر المبشور.

2 ملاعق كبيرة ملح.

طريقة التحضير

يمزج الملح والماء في وعاء مناسب ويوضع البصل بدون إزالة القشر لمدة تتراوح بين يومين أو 3 أيام.

يتم خلط الشطة، والملح، والخل، وحبة البركة، والعًصفر جيدًا.

تقشر حبات البصل وتوضع في برطمان، ويضاف أيضًا الجزر المبشور ورقائق الفلفل.

يضاف خليط الشطة، وحبة البركة وكمية ماء مناسبة ثم يترك لبضعة أيام حتى يتخلل.

قدمنا إليكِ بعض الطرُق السريعة وغير مكلفة لعمل مخلل البصل في البيت بدون تعب ولا مجهود وهو من المخللات المفضلة لبعض الأشخاص.