نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو فطار رمضان 30 يوم عشان متحتاريش وصفات سهلة ولذيذة للفطار والحلويات والسحور في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناكل إية انهاردة؟ هو السؤال الذي يتم طرحه يومياً في كل أسرة للتعرف على الإفطار اليومي في رمضان، وتحتار ربات البيوت في إعداد وصفات الإفطار في رمضان، حيث يجب أن يكون الإفطار متنوعاً كل يوم ويحتوي على وجبات لذيذة يحبها جميع أفراد الأسرة، وأيضاً يتميز شهر رمضان بإعداد الحلوى اللذيذة التي يتم تناولها مساءاً بعد صلاة التراويح، إلى جانب وجبات السحور اليومية التي يجب الحرص عليها كوجبة الإفطار، حيث أنها تساعد الصائم على تقويته خلال فترة الصيام و الحصول على الطاقة اللازمة لصيام اليوم التالي.

ونقدم منيو كامل لفطار وسحور وحلويات شهر رمضان في 30 وجبة مميزة طوال الشهر، لتتفنني في إعداد أشهى الأكلات لأسرتك خلال الشهر الفضيل، ولكي لا تحتاري فيما ستقومي بإعداده اليوم، وهي أكلات سهلة ولذيذة تساعدكي في توفير وقت التفكير، والتفرغ للعبادات والروحانيات المميزة خلال شهر رمضان المبارك.

يوم 1 رمضان

مع بداية شهر رمضان تكون العادة إعداد وجبة افطار كبيرة ومليئة بالعديد من الأصناف الشهيرة، ومن أشهر الأطباق التي يتم اعدادها في أول أيام شهر رمضان، هو المحشي مع البط والملوخية، أما حلويات أول أيام رمضان فالكعادة هي الكنافة بالقشطة والقطايف بالمكسرات، وسحور رمضاني مميز مكون من طبق فول بالزيت وزبادي وبيض مسلوق.

يوم 2 رمضان

اعتمدي في ثاني أيام شهر رمضان اعداد صينية المكرونة بالبشاميل إلى جانب طبق كباب الحلة، وصنف الحلو سيتكون من طبق كنافة بالكريمة، فيما يمكنك القيام بإعداد وجبة السحور في هذا اليوم والمكونة من طبق فول بالبيض وسلطة الجبن.

يوم 3 رمضان

فطار ثالث يوم رمضان يمكن أن يكون عبارة عن مكرونة حمراء بالصلصة وبانية، فيما يمكنك إعداد طبق سلطة فواكه ليكون صنف الحلو لهذا اليوم، بينما تكون وجبة السحور عبارة عن بيض شكشوكة وزبادي.

يوم 4 رمضان

قومي بإعداد وجبة افطارفي هذا اليوم مكونة من صينية البطاطس بالدجاج مع الأرزالمعمر، فيما قومي بإعداد جيلي بالموز ليكون طبق الحلو، ووجبة السحوريمكن أن تتكون من طبق فول بالطحينة مع بيض مسلوق وجبن.

يوم 5 رمضان

وجبة الإفطار لهذا اليوم يمكن أن تكون عبارة عن صينية جلاش باللحمة المفرومة إلى جانب كفتة الحاتي، ويمكنك اعداد طبق كريم كراميل كصنف تحليه في هذا اليوم، بينما تتكون وجبة السحور من طبق بيض أومليت مع جبن أسطنبولي.

يوم 6 رمضان

يمكن اعداد طبق خضروات شهي ولذيذ في هذا اليوم كالبسلة بالجزر أو الفاصوليا إلى جانب فراخ محمرة وأرز، ويكون الحلو لهذا اليوم طبق القطايف، وقومي بإعداد وجبة سحور مكونة من البطاطس المسلوقة بالزبد والزعتر إلى جانب البيض المسلوق.

يوم 7 رمضان

قومي بإعداد صينية مندي الفراخ كوجبة إفطار في هذا اليوم من رمضان، كما يمكنك إعداد الكنافة بالمانجو لتكون وصفة الحلو في هذا اليوم بينما يكون السحور عبارة عن توست الجبن والزيتون.

يوم 8 رمضان

يمكنك التنويع وادخال أفكار جديدة في افطار هذا اليوم من أيام رمضان، كإعداد صينية بيتزا أو طبق مكرونة بالصلصة واللحم المفروم، بينما يكون صنف الحلو لهذا اليوم قطايف، وقومي بإعداد الفول بالسجق ليكون وجبة سحور هذا اليوم مع البيض المسلوق.

يوم 9 رمضان

وجبة فطور رمضان في هذا اليوم يمكن أن تكون عبارة عن فراخ مشوية وبطاطس محمرة، فيما يكون طبق الحلو عبارة عن بسبوسة، أما السحور فيمكنك إعداد طبق البطاطس المحشية بيض.

يوم 10 رمضان

ومع انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان، يمكنك اليوم اعداد وجبة فطور مكونة من الحمام المحشي والأرز بالخلطة، فيما يكون طبق الحلو لهذا اليوم عبارة عن بلح الشام، ووجبة السحور يمكن أن تتكون من البيض الإسكتلندي.

يوم 11 رمضان

لتكون سفرتك سهلة ولذيذة في هذا اليوم، يمكنك اعداد طبق البطاطس المحشية باللحمة المفرومة إلى جانب طبق الأرز، فيما قومي بإعداد لقمة القاضي كصنف تحلية في هذا اليوم، وأعدي طبق الفول بالطماطم مع سلطة الجبن لتكون وجبة سحور هذا اليوم.

يوم 12 رمضان

أعدي في هذا اليوم وجبة افطار مكونة من صينية البفتيك في الفرن إلى جانب طبق من الأرز بالخضار أو أرز بسمتي، فيما أعدي صنف حلو هذا اليوم من أيام رمضان والمكون من جلاش حلو بالمكسرات، فيما يمكنك اعداد ميتي بيتزا كسحور هذا اليوم.

يوم 13 رمضان

اعدي طبق خضروات لذيذ في هذا اليوم لتكون وجبة الإفطار،وهو عبارة عن فاصوليا بيضاء مع لحمة وأرز أبيض، بينما أعدي الإكلير كصنف حلو لهذا اليوم، واعتمدي في وجبة السحور طبق البطاطس المهروسة مع البيض.

يوم 14 رمضان

يمكن اعداد طبق لذيذ كوجبة الإفطار في هذا اليوم، ليتكون من صينية مسقعة باللحم المفروم والباشميل مع أرز، ويكون طبق الحلو الرمضاني عبارة عن قطايق، وقومي بإعداد سندوتشات الجبنة بالخيار للسحور.

يوم 15 رمضان

أعدي في هذا اليوم صينية الرقاق مع بط بالبرتقال، وأعدي صنف الحلو المكون من كناقة بالجبن، وجهزي وجبة سحور عبارة عن طاجن فول بالصلصة.

يوم 16 رمضان

يمكنك اعداد صنف مختلف كوجبة افطار في هذا اليوم، كطبق الكبدة الإسكندراني إلى جانب بطاطس شيبسي ومكرونة بالصلصة، وإعداد الأيس كريم ليكون صنف الحلو لهذا اليوم، وتتكون وجبة السحور من البيض المسلوق.

يوم 17 رمضان

يمكن اعداد أكلة شعبية كوجبة افطار لذيذة وشهية في هذا اليوم من أيام شهر رمضان، كإعداد طبق الحواوشي مع البطاطس المحمرة والمخلل، بينما يكون طبق الحلو عبارة عن صينية كيك، وإعدي في سحور هذا اليوم طبق الفول بالطحينة والجبن.

يوم 18 رمضان

أعدي في افطار هذا اليوم، طبق كفتة داود باشا مع الأرز بالشعيرية، ويمكنك إعداد الأرز باللبن ليكون طبق الحلو، بينما يمكن أن تكون وجبة السحور لهذا اليوم طبق الجبن القريش مع البيض المسلوق.

يوم 19 رمضان

قومي في هذا اليوم بإعداد وجبة فطور عبارة عن صينية الجلاش باللحم المفروم مع فراخ بانية، وأعدي صنف حلو رمضاني عبارة عن قطايف، ووجبة السحور يمكن أن تتكون من فول بالسلطة وبيض بالمشروم.

يوم 20 رمضان

مع دخول الثلث الثاني من شهر رمضان، قومي بإعداد وجبة افطار مكونة من مكرونة نجرسكو مع فراخ محمرة، واعدي صنف الحلو الرمضاني المكون من كنافة بالكاستر، وأعدي سحور لذيذ وسريع مكون من سندوتشات الجبن بالطماطم.

يوم 21 رمضان

يمكنك اعداد افطار هذا اليوم وهو عبارة عن فراخ مشوية مع أصناف المحشي المتنوعة وطبق الملوخية، وأعدي صنف الحلو عبارة عن بسبوسة، بينما يمكن أن يكون السحور عبارة عن قوالب البيض بالمشروم والرومي المدخن.

يوم 22 رمضان

نوعي في أكلاتك في افطار هذا اليوم من أيام رمضان، وأعدي طبق فتة الشاورما اللذيذة مع اللحم المحمر، وأعدي صنف الحلو والذي هو عبارة عن طبق المهلبية، وتكون وجبة السحور عبارة عن فول بالطماطم والجبن القريش.

يوم 23 رمضان

صنف الخضروات اللذيذة سيكون اختيارك المميزة لإفطار هذا اليوم من أيام رمضان، كإختيار طبق البامية أو الفاصوليا أو القلقاس إلى جانب الفراخ المحمرة والأرز، ويكون طبق الحلو عبارة عن جيلي الفواكه، ووجبة السحور يمكن أن تتكون من البطاطس الكوركيت والبيض المسلوق.

يوم 24 رمضان

يمكنك اعداد صينية الكوسة بالبشاميل لتكون وجبة الإفطار في هذا اليوم من أيام رمضان إلى جانب الكفتة المشوية، ويتكون الحلو الرمضاني هذا اليوم من طبق الفروت سالاط بالأيس كريم، وأعدي وجبة السحور عبارة عن الفول بالطحينة وسلطة الجبن.

يوم 25 رمضان

أعدي طبق الفتة واللحمة الشهير كوجبة افطار هذا اليوم، وأعدي طبق الجلاش الحلو كصنف التحلية الرمضاني، واختاري أن يكون السحور عبارة عن عجة وشكشوكة بالبيض.

يوم 26 رمضان

ومع اقتراب شهر رمضان من نهايته، يمكن أن تقومي اليوم بإعداد وجبة افطار بسيطة وسريعة عبارة عن طبق كبسة باللحم، ويمكن أن يكون الحلو عبارة عن كاستر، ويتكون السحور من طبق الفول بالزيت مع زيتون وجبن.

يوم 27 رمضان

أعدي في وجبة الإفطار لهذ اليوم صنف طعام جديد، عبارة عن بيكاتا الفراخ وكرات البطاطس المحشوة بالجبن، ويمكن أن يكون صنف التحلية عبارة عن الكريم كراميل، وأعدي سحور سريع عبارة عن سندويتش البيض.

يوم 28 رمضان

أعدي صنف خضروات شهي ولذيذ في إفطار هذا اليوم، كطبق البسلة أو صينية البطاطس مع أرز أبيض، أعدي الحلو الرمضاني المكون من طبق القطايف، فيما يتكون السحور من ميني بيتزا.

يوم 30 رمضان

أخر أيام شهر رمضان المبارك، اجعليه مميز واختمي الشهر بإعداد طبق الدجاج كنتاكي المحبب للكبار والصغار مع أرز أصفر وسلطة كول سلو، ويكون طبق الحلو عبارة عن فروت سالاد بالأيس كريم، ولا توجد وجبة سحور في هذا اليوم، حيث يكون غداً أول أيام عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.