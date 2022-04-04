نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان.. ملعقة سرية ضعيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس، يمكنك القيام بالتحضير لوصفة مميزة من البطاطس المحضرة بطريقة القلي، ولكن الطريقة التي سنوضحها عبر تقريرنا الآتي عن الوصفة تعد طريقة صحية لا يمكنك فيها استعمال الزيت الغزير، ولكن تعتمدي على كل الخطوات الصحية القادمة، والتي نتحدث عنها من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر البطاطس المحضرة بطريقة القلي الغير صحي لا تعد الطريقة المثلة لتناول البطاطس يمكنك القيام باتباع خطواتنا القادمة مع توفير أهم المكونات التي تساعد في تنكيه البطاطس وإعطائه الطعم والقرمشة المطلوبة.

مكونات طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت

من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية، وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعانة بالمكونات التي لها دور في أن تكسب البطاطس القوام المميز مع إعطائها القرمشة المطلوبة والطعم المعروف، وأهم المكونات ما يلي في تلك الفقرة التالية، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية من خلال الاستعمال للمكونات الآتية:

كيلو من البطاطس

بيكينج بودر.

كوب دقيق.

ملعقتان من النشا.

ملعقة الملح.

ملعقة الفلفل الأسود.

رشة الزعتر.

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

يتم عمل وصفة مميزة من البطاطس المقلية من خلال الاتباع لما يلي في النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال التقشير للبطاطس ومن ثم يتم التقسيم للبطاطس وتقطيعها باستعمال السكين.

الخطوة التلية تكون بالاستعانة بالبهارات والدقيق والنشا وكل التوابل المفضلة مع الملح والمزج الجيد ما بين كل المكونات في وعاء عميق معين.

أحضري الصينية الملائمة المدهونة بالزيت، ومن ثم تقومي برص البطاطس في الصينية وإدخالها الفرن.

التسوية تكون لربع ساعة تحت الشواية ومن ثم من الممكن أن تخرج وتقدم في الطبق الملائم مع صوص كاتشب.

طريقة صحية لقلي البطاطس

من الممكن أن تقومي بعمل وصفة من خضار البطاطس البوريه وهي سلق البطاطس، وتتبيلها بالبهارات المفضلة لديكِ مع إضافة الملح بالكمية المرغوبة، ومن الممكن أيضا أن يتم عمل وصفة البطاطس الويديجز التي يتم فيها سلق البطاطس لخمس دقائق فقط بعد غسلها جيدا وتقطيعها بعد السلق ووضعها في الصاج الملائم مع تتبيلها بالملح والزعتر وزيت الزيتون.

البطاطس من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الأشخاص بسبب طعمها الجيد كما أنه يمكن تناول البطاطس في السحور، حيث أن البطاطس المقلية المقرمشة يمكن عملها في البيت بخطوات بسيطة كما أنها أفضل من الجاهزة واضمن لصحة أطفالك لذا قدمنا لكم طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة في البيت والسر في إضافة ملعقة نشا.