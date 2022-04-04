نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كورية لتبييض البشرة ونضارتها بكل أسرار بشرة الكوريات التي يخفيها عنكِ خبراء التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة كورية لتبييض البشرة من أهم الوصفات والتي يكون لها نتائج فعالة من أول إستخدام وتساعد على توحيد لون البشرة والنضارة بدون عيوب أو مشاكل تواجه البشرة، فإن استخدام المواد الطبيعية أفضل من المواد المصنعة الضارة على الوجه، لذلك سوف نتعرف على هذه الوصفة الطبيعية المنزلية من خلال هذا المقال.

وصفة كورية لتبييض البشرة

أغلب الفتيات يعانون من الإسمرار في بعض المناطق والتصبغات التي تظهر على الجلد، لذلك سوف نتعرف على الوصفات الكورية للتفتيح.

وصفة الأرز الناعم مع ماء الورد

تعمل وصفة الأرز الناعم مع ماء الورد على تنقية البشرة، توحيد اللون وإزالة الجلد الميت.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الأرز الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء، ثم نضيف إليه هذه المقادير.

نقوم بخلط هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نضع هذا الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة.

نقوم بفرك هذا الخليط من على البشرة برفق .

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

وصفة طحين الأرز مع عصير الليمون

هذه الوصفة من الوصفات التي تجعل البشرة نقية، وتعمل على التفتيح.

المكونات

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء.

ثم نقوم بإضافة هذه المقادير في الإناء.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض جيداً.

يوضع هذا الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء البارد.

نقوم بتكرار هذا الماسك مرتين من كل أسبوع.

نحصل على نتيجة فعالة، لبشرة أفتح.

وصفة الأرز مع الشاي الأخضر

تعمل هذه الوصفة على تبيض البشرة.

المكونات

كوب من الأرز.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كلاً من الأرز مع الماء الدافئ حتى يصبح لون الأرز أبيض.

نقوم بوضع الشاي الأخضر ويترك لمدة 5 دقائق.

ونقوم بوضع النشا، ونقوم بخلط هذه المواد جيداً حتى يصبح متماسك.

نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة ويترك حتى يجف.

يشطف الوجه بالماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً ونحصل على تفتيح البشرة.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم طرق وصفة كورية لتبييض البشرة ومنها الأرز الناعم مع ماء الورد، وطحين الأرز مع عصير الليمون، والأرز مع الشاي الأخضر، بالإضافة إلى المكونات وطريقة التحضير.