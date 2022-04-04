لبشرة كاللؤلؤ.. خلطات تبييض مضمونة 100% ووجه افتح 3 درجات فوري لن تحتاجي بعدها لنقطة مكياج

خلطات تبييض مضمونة 100% حيث تلقى اهتمام كبير من السيدات اللاتي يبحثن دائمًا عن طرق من أجل تفتيح وجوههم، وخاصة ان السيدات دائمًا ما تبحث عن الجمال والأنوثة وأن يظهرن بشكل جذاب ويحافظون على شبابهن، لذلك سنقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة مضمونة في التفتيح وجميعها بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل.

خلطات تبييض مضمونة 100%

خلطة التبييض من أول مرة هي الهدف الذي تسعى له جميع السيدات في جميع الأماكن، ويوجد أنواع كثيرة من الماسكات دورها هو تفتيح البشرة أيًا كان نوعها حساسة أو دهنية أو عادية، وفي التالي سوف نوضح مجموعة من هذه الوصفات.

تبييض الوجه بالزبادي في ثلاث أيام

نحضر كوب زبادي كبير.

كما نحضر 3 ملاعق كبيرة من بودرة الشوفان.

ملعقة من عصير الليمون.

نخلط كلًا من الزبادي مع الشوفان جيدًا حتى تمام التجانس، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونمزجه معهم جيدًا.

نطبق المزيج على الوجه جيدًا، ويترك مدة تصل إلى 30 دقيقة.

نقوم بفرك الوجه بلطف حتى يتم إزالة الجلد الميت والبثور السوداء أو البيضاء.

يشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط.

يتم عمل هذه الوصفة مرتين كل أسبوع من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

ماسك التفتيح السريع للبشرة

إحضار ملعقتان من عصير البرتقال الطبيعي.

توفير ملعقتان من الكركم.

نمزج كلًا من عصير البرتقال مع الكركم جيدًا حتى تمام التجانس.

ثم يطبق المزيج على الوجه ويدلك الوجه به جيدًا.

يظل على الموجه مدة 25 دقيقة، وبعدها يتم شطف الوجه بالمياه الفاترة.

تبييض الوجه باستخدام الدقيق

نضع ملعقتان كبار من الدقيق في إناء عميق.

ثم نضيف ربع كوب ماء الورد وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ونمزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدًا حتى تمام التجانس.

يطبق على البشرة ويترك مدة 30 دقيقة.

يفرك الوجه بلطف ثم يشطف بالمياه الفاترة فقط.

خلطات تبييض مضمونة 100% قدمناها في مقالنا عن طريق عدة وصفات طبيعية تساعد في تبييض الوجه في وقت قليل، والحصول على النتائج المرغوبة والمرضية لبشرة كاللؤلؤ وأفتح 3 درجات على الأقل.