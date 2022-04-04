أسرار العربيات وأشهر المطاعم لمنع سواد الفول المدمس بخبرة سنين لطبق فول كهرمان مميز

الفول المدمس من أهم الأكلات المصرية لذا يحرص الكثيرين في عمله في المنزل، ولكن هناك طريقة لمنع سواد الفول المدمس خاصةً مع حلول شهر رمضان فهو من أهم الأكلات الرئيسية في السحور وأحياناً على الفطار أيضاً، ولكن تكون هناك مشكلة وهي سواد الفول مما يجعل لونه أغمق وليس مثل محلات الفول، لذا يوجد طريقة لحل هذه المشكلة.

لمنع سواد الفول المدمس

تلجأ الكثير من ربات المنزل إلى تدميس الفول في البيت خاصةً في شهر رمضان وذلك لأنه وجبة رئيسية على السحور، ولكن يكون مشكلة في عمل الفول حيث أنه لونه يكون داكن لذا هناك طريقة للتخلص من هذه المشكلة، فعليك قبل القيام تدميس الفول في المنزل اختيار نوع جيد حتى تكون الطريقة ناجحة مثل المحلات.

فول العربيات

المكونات

١/٢ كيلو فول عريض مدمس.

١ ملعقة كبيرة عدس اصفر.

١/٤ كوب غلة بليلة.

١ ملعقة كبيرة فول مدشوش.

١ حبة من الطماطم.

بصلة صغيرة.

٢ فصوص ثوم.

١ليمونة.

٦ أكواب ماء مغلي.

تدميس الفول في البيت

يتم تنقية حبوب الفول جيداً، ونقوم بغسلها حتى نزيل الأترية منه.

نقوم بنقع الفول في ماء مغلي نظيف وذلك من ٥ إلي ٧ ساعات، مع تغيير الماء كل ساعة على الأقل.

يتم تصفية الفول من الماء المنقوع فيه، يتم وضع الفول في وعاء كبير أو دماسة الفول وهي خاصة لتدميس الفول في المنزل.

نقوم بإضافة كافة المكونات السابقة عليه.

نقوم بوضع ماء مغلي عليه تغطي كل الفول.

نضع الوعاء على نار عالية حتى تمام الغليان.

نقوم بخفض الحرارة وتكون على نار هادئة جداً حتى يتم التسوية دون أن يحترق الفول من قاع الوعاء.

نغلق الوعاء بإحكام والحرص على عدم فتحه وتقليبه.

نقوم بفتحه بعد مرور ساعة إلا ربع وذلك حتى لا يتحول إلى اللون الأسود.

تستغرق عملية التسوية من ساعة ونصف إلى ساعتين وذلك على نار هادئة حتى تمام النضج.

لا بد أن يكون الليمون سليم وليس مقطع ويتم وضعه قبل النضج مباشرة.

نتركه يبرد ويتم وضعه في أكياس، ويتم وضعه في الفريزر لحين الحاجة إليه.

في النهاية فإن طريقة عمل الفول المدمس سهلة جداً، وقد وجدنا طريقة لمنع سواد الفول المدمس ويصبح مثل المحلات بل أوفر من حيث التكلفة لأنه يتم عمل بكمية كبيرة، والتي يمكنك إستخدامها عند الحاجة متى تريد.