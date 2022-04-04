محشي ورق العنب لعزومات رمضان والسر في الخلطة وتسويته بطريقة صحيحة السر عندنا

يعتبر محشي ورق العنب من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث يتسم بمذاق الشهي بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل محشي ورق العنب.

تحضير محشي ورق العنب في البيت

يتم تحضير محشي ورق العنب بمقادير بسيطة ومتواجدة بشكل دائم في المطبخ وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير محشي ورق العنب.

مقادير محشي ورق العنب

نصف كيلو جرام من ورق العنب. كيلو جرام من الأرز المصري. بصلة كبيرة مفرومة. كأسان من صلصة الطماطم. كأس من الشبت المفروم. كزبرة مفرومة طازجة. كأس من البقدونس ويتم فرمه فرم ناعم. كأس من النعناع المفروم. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. سبعة أكواب من المياه. عصير حبة واحدة من الليمون الحامض. ملعقتان من الزيت النباتي. حبتان من البطاطس لوضعها أسفل ورق العنب ويتم تقطيعها إلى شرائح. أربعة أكواب من مرق الخضار.

خطوات تحضير محشي ورق العنب

يعتبر ورق العنب من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي ويتم تحضير محشي ورق العنب بخطوات بسيطة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.

طريقة تحضير محشي ورق العنب