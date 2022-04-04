نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الزفارة تبحث عنه كل ربات البيوت حيث تفضلن اتباع أمثل وأفضل طريقة لتنظيف البط سريعا وبشكل جيد، وطهيه بأفضل الطرق ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطريقة التي تساعدك في التنظيف وفي منتهى السرعة لنوع البط المتوفر لديك مع توضيح الطريقة الأفضل التي من خلالها سيكون البط مطهي بأفضل مذاق وسنتابع أهم المكونات وطريقة الإعداد.

تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير

إليك أهم الخطوات التي من الممكن أن تزيل أي وجود للريش تحت الجلد وسرعة وقوة التحكم في التقاط الريش تماما من جلد الطيور ومن أهم تلك الطرق طريقة الردة، وفيما يلي أهم تلك الخطوات للتنظيف، الردة من المكونات التي لها القدرة على أن تزيل أي تواجد للزفارة أو رائحة الغير مرغوبة في البط ومن الممكن أن تستعين ربة المنزل بالردة لكي تكون أكثر قدرة على الإمساك بالريش القصير والتخلص تماما منه فمن الممكن أن تستعمل الردة بكمية ملائمة حوالي نصف كوب ومن ثم تكون الإزالة التامة للريش مع تطهير كامل للجلد، وبعدها تنقع البطة بالماء الفاتر مع الخل والليمون.

طريقة تسوية البط بسرعة

من الممكن الاعتماد على تلك المكونات الآتية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل البط بأطيب مذاق.

المكونات

البطة المراد طهيها.

بصل مبشور.

ملح وفلفل.

ملعقة زيت.

حبهان ومستكة.

ورق لورا.

ماء مغلي.

طريقة التسوية

من الممكن البدء في التسوية بعد إجراء كل خطوات التنظيف السابقة، ومن ثم يتم حشو البطة باستعمال البصل المفروم مع التوابل والملح وإغلاق البطة جيدا ومن ثم يتم تباع الآتي:

وضع القدر الملائم لحجم البطة على النار.

يتم بعد ذلك القيام بإضافة القليل من الزيت للقدر.

ضعي الحبهان والمستكة.

ثم بعد ذلك يتم تشويح البط بالزيت والحبهان.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة الماء المغلي للبطة ثم اتركيها تغلي مع المكونات على النار من ساعة إلى ساعة ونصف.

بعد انتهاء مدة التسوية تكون البطة جاهزة للتقديم بالطبق الملائم بعد تحميرها بالفرن.

تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير يحتاج الي وقت كبير في تنظيفه لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة يتم من خلالها تنظيف البط بدون تعب لذا قدمنا لكي طريقة تنظيف البط بكل سهولة والتخلص من الزفارة تماما وقدمنا لكم أيضا طريقة سهلة لعمل البط في البيت بخطوات سهلة وسريعة