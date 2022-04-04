ماسك البياض الملكي.. تبييض الوجه في 5 دقائق بالطماطم من اول مرة ستصبحين امرأة أخرى

تبييض الوجه في 5 دقائق بالطماطم وهو ما تبحث عنه كل السيدات، فمعظم النساء طول الوقت يبحثون عن طرق من أجل تفتيح بشرتهم وخاصة لو لديهم مناسبة، ويسعون إلى أن يمتلكون بشرة فاتحة وصافية وليس بها أي تصبغات جلدية أو آثار حبوب، ومن الوصفات التي تمنحك بشرة صافية وفاتحة هي وصفات الطماطم التي لها قدرة كبيرة على تفتيح البشرة في وقت قصير.

تبييض الوجه في 5 دقائق بالطماطم

الطماطم من العناصر الطبيعية الموجودة في كل بيت ولها فاعلية كبيرة عند استخدامها كماسك للوجه من أجل تفتيحه وجعله مشرق، كل ما عليك عزيزتي إتباع خطوات الوصفة من اجل الحصول على قناع للوجه طبيعي يفتح البشرة، كما عليكي الالتزام بتطبيق الوصفة من وقت لآخر للحصول على أفضل نتائج، وفي التالي سوف نعرف مكونات وصفة الطماطم من أجل تفتيح البشرة وطريقة تحضيرها.

مكونات قناع الطماطم لتبييض الوجه

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

بعض قطرات عصير الليمون.

طريقة تحضير قناع الطماطم لتبييض الوجه

تقطيع حبة الطماطم بطريقة طولية من أجل الحفاظ على العصير بداخلها.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالمياه الفاترة وتنشيفه جيدًا.

ثم نقوم بخلط كلًا من الدقيق والسكر حتى يصبح قوام كريمي.

بعد ذلك يطبق هذا الخليط على الوجه ويترك بعض الوقت.

ثم نحرك حبة الطماطم على الوجه في حركات دائرية بلطف حتى يتخلل الخليط في كل البشرة بصورة جيدة.

بعد ذلك يظل هذا القناع على الوجه مدة 5 دقائق.

ثم بعدها سوف تبدأ الشعور أن القناع بدأ في الجفاف والتماسك على الوجه.

بعد ذلك كرري مرة أخرى وضع حبة الطماطم على وجهك من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

ثم بعدها أزيلي القناع من على الوجه باستخدام فوطة مبللة بالمياه الفاترة وقطرات عصير الليمون.

بعد ذلك اشطفي الوجه بالمياه.

يفضل أن تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

في ختام مقالنا قدمنا كل ما يساعدك عزيزتي في تبييض الوجه في 5 دقائق بالطماطم من مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها، كل ما عليكِ اتباع التعليمات من أجل الحصول على ما تريدين من بشرة ناصعة البياض.