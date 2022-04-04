نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع دخول الصيف.. مزيل عرق طبيعي واقتصادي لتفتيح البشرة ورائحة جميلة وثابتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض منا يحتاج إلى مزيل العرق بسبب رائحته الكريهة التي تجعل الكثير منا في حالة من الإحراج عند مرور أي شخص بجانبنا وتعتبر أنواع مزيل العرق المباعة باهظة الثمن وأيضاً من الممكن أن تسبب الضرر بأجسامنا مع مرور الوقت لذلك نقدم لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي حتى يخلصك من الرائحة الكريهة وذلك دون ضرر بالجسم وأيضاً فإنه غير مكلف.

مزيل عرق طبيعي

عزيزتي يمكنك عمل مزيل للتخلص من رائحة العرق بمواد طبيعية لا تضر بجسمك كما أن أغلبها ستجديه متوفر لديك في منزلك وإليك بعض الوصفات.

مزيل عرق بالشبه والنشا

تعتبر الشبه من المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من الروائح الكريهة ويمكنك عمل مزيل عرق باستخدامها كمكون أساسي في الوصفة وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد 1 ملعقة صغيرة من الشبه.

وعدد 2 ملعقة من النشا.

عدد 1 ملعقة من ماء الورد.

عدد 1 ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها البعض في إناء.

نقوم بخلط هذه المقادير جيداً مع بعضها البعض حتى الحصول على القوام السميك.

نضع من هذا المزيل على منطقة الإبط.

نكرر هذا المزيل يومياً حتى تصبح رائحة أجسامنا عطره.

مزيل عرق زبدة الشيا وزيت جوز الهند

تعتبر زبدة الشيا من أفضل المواد التي يمكنك استخدامها في عمل نوع من مزيلات العرق الخاصة بك وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

نحضر حمام مائي.

نقوم بوضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند فى الحمام المائي لمدة 15 دقيقة.

نقوم برفع زبدة الشيا، وزيت جوز الهند من الحمام المائي.

أضيف زيت اللافندر وصودا الخبز.

نقوم بخلط هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض.

يترك هذا المزيل حتى يبرد.

يوضع هذا المزيل في عبوة مزيل عرق قديمة ليصبح جاهزاً للاستخدام في أي وقت.

ومن خلال هذا المقال نكون وضحنا لكم أهمية مزيل العرق الطبيعي بالنسبة للجلد بخلاف المزيلات الصناعية التي تسبب أضراراً بالإضافة إلى المكونات وطريقة التحضير وكيفية الاستخدام وفوائدها على البشرة فقد قمنا بعرض أفضل الطرق.