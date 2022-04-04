نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بلاد الافيال.. وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق لن تصدقي النتيجة ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما نجد أن هناك أكثر من شكوى من قبل معظم الناس بخصوص تعرض شعرهم إلى التساقط، فهذا السبب يدفعهم إلى البحث عن علاج سحري لتلك المشكلة بجانب زيادة نمو الشعر وتكثيفه خلال فترة وجيزة، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء داخل هذا المقال على أكثر من وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

تبحت النساء حول طرق لحصولهم على شعر مثل الهنديات في صحته وحيويته، لذلك نعرض إليكم أبرز الوصفات الهندية التي نجحت في تطويل الشعر بشكل سريع:

وصفة الشيكاكاي والأملا

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الشيكاكاي.

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الأملا.

ومقدار5 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم أولًا بخلط الشيكاكاي والأملا معًا داخل إناء صغير، ومن ثم نقوم بإضافة الماء إليهم بشكل تدريجي.

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروة الرأس لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم.

وصفة الأشواجندا والأملا

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الأشواجندا.

ومقدار3 ملاعق كبيرة من الأملا.

6 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بخلط الأشواجندا مع الأملا داخل إناء صغير.

بعد ذلك نضيف الماء، وبعدها نقوم بخلط المكونات بصورة جيدة.

ثم نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة الحلبة والأملا

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة.

وملعقة كبيرة من الأملا.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحنا.

كمية بسيطة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير:

في بداية الأمر نقوم بإضافة الحلبة مع مسحوق الأملاء والحنا، ومن ثم نقوم بمزج المكونات جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع اللبن الرائب إلى الخليط بصورة تدريجية، حتى نتحصل على قوام متجانس بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروس الرأس لفترة زمنية تقدر بحوالي تلت ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم، وسوف نلاحظ النتيجة المرادة في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول أسهل وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، لكن سرعة كل شخص في التوصل إلى درجة كثافة الشعر تختلف على حسب قابلية كل فروة رأس للخلطة الهندية.