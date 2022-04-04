بربع ملعقة.. سر خلطة محشي الكرنب لطعم مميز ستعتمدي هذه الطريقة

يتميز سر خلطة محشي الكرنب، بأنها محور بحث للعديد من النساء مع دخول رمضان، لأن المحشي من الأصناف الرئيسية على مائدة أول يوم رمضان، فلذلك تبحث النساء عن أفضل طريقة لإعداده بطريقة شهية ولذيذة، تابعينا في المقال لمعرفة أسرار وتركات تحضير المحشي بأسهل طريقة، لتقديم لأسرتك كل ما هو شهي ولذيذ كما أن المحشي من الأكلات المصرية التي تستهلك وقت طويل في إعدادها فلذلك لابد من إعدادها بأفضل مذاق.

سر خلطة محشي الكرنب

هناك العديد من التركات التي يجب عليك مراعاتها عند تسوية محشي الكرنب، على النحو التالي:

عند تجهيز محشي الكرنب، انتقي الأوراق الرقيقة التي لا تحتوي على العروق حتى لا تكون الورقة سميكة، كما أن اختيار الورقة يجعل من شكل رص المحشى في الحلة منظمًا، وحتى يتم نضج كل الأصابع في وقت واحد.

عند إضافة الشوربة لتسوي المحشي، يجب أن تكون أقل من مستوى آخر صف، لأنه عند التسوية تزداد الشوربة لأن الطماطم والفلفل يصفيان مزيدا من الماء أثناء النضج، وحتى تتجنبي تعجين أرز المحشى، ويجب إضافة نصف كوب من الحليب مع الشوربة قبل سقي المحشي به.

إضافة مكعب مرقة يزيد من شهية ومذاق طعم محشي الكرنب، بالإضافة إلى الكمون والفلفل الأسمر من التوابل.

طريقة عمل محشي ورق الكرنب

المكونات

ثمرة كرنب متوسطة الحجم.

3 كوب أرز.

نصف كيلو طماطم.

2 ثمرة بصل كبيرة.

سمن بلدي.

خمس فصوص ثوم.

بقدونس وشبت وكسبرة خضراء.

ربع ملعقة من البن وهذا هو سر تعزيز الطعم.

ملعقة من الكزبرة والكمون والفلفل الأسود والشطة حسب الرغبة.

المحشي المصري على أصوله

يسلق ورق الكرنب بعد اختياره بعناية، ويضاف ملح وملعقة زيت إلي ماء السلق، ثم يقطع الورق على شكل مربعات.

توضع المادة الدهنية في حلة على النار مع إضافة البصل حتى يصبح لونه ذهبي، في الخلاط تعصر الطماطم مضافاً إليها الثوم، ثم توضع على البصل.

تضاف التوابل، ثم توضع على نار متوسطة حتى تمام النضج، ثم يغسل الأرز ويضاف إليها، ثم توضع الكسبرة والشبت والبقدونس المقطعة إلى قطع صغيرة إلى الأرز.

تقلب جيدا ثم تطفئ النار، ثم يتم حشو ورق الكرنب، ويرصد في الحلة.

تضاف الشوربة إلى محشي الكرنب، ثم تهدأ النار بعد ذلك لمدة ساعة حتى تمام النضج.

وفي الختام، سر خلطة محشي الكرنب تزيد من الطعم الشهي واللذيذ لامحشى، لا تدعى هذه التركات تفوتك حتي يصبح طعم طبقك المفضل لذيذ وشهي، تميزي في رمضان بكل ما هو لذيذ وتابعي معنا أجمل وأطعمة الوصفات التي تجعل منك أجمل شيف في مطبخك، المحشى من الأطباق التي لا يختلف عليها أبدا أفراد الأسرة، بل ينتظرون هذه المكافأة بين الحين والآخر.