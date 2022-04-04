فطائر الأناناس بالقرفة ألذ حلا خفيفة وشهية ستشرفك أمام الضيوف

فطائر الأناناس بالقرفة واحد من أطباق الحلويات اللذيذة جدًا واعدادها لا يحتاج إلى وقت، كما أن لها قيمة غذائية عالية ومفيدة للأطفال بشكل كبير، ومع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم من الممكن ان تقومي بعمل هذه الفطائر للتحلية بعد الإفطار، لذلك سنقدم طريقة عمل فطائر الاناناس بالقرفة اللذيذة.

فطائر الأناناس بالقرفة

تعد فطائر الأناناس بالقرفة من الحلويات الجميلة والمناسبة خاصًة للأطفال لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة لبناء الجسم، لذلك تبحث الكثير من السيدات وخاصة الأمهات اللاتي يرغبن دائمًا في تقديم الحلى لأولادهن ولكن يخشون أن يكون مضر عليهم، لذلك تعد وصفة فطائر الأناناس بالقرفة من الوصفات المناسبة جدًا.

مكونات تحضير فطائر الأناناس بالقرفة

أناناس مقطع إلى شرائح.

نص ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

نصف مج زيت نباتي.

ثلاثة أرباع مج دقيق.

نص ملعقة صغيرة من الهيل الأخضر البودرة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.

طريقة تحضير حلى الأناناس

يوضع الدقيق مع البيكنج بودر في منخل ونقوم بنخلهم سويًا.

ثم بعد ذلك يضاف إليهم بودرة الهيل الأخضر والحليب ونقلب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها من أجل عمل عجينة لا يوجد بها أي تكتلات.

نأخذ شرائح الأناناس وننزلها في هذه العجينة حتى تتشربه جيدًا.

في مقلاة على النار نضع زيت غزير ويسخن جيدًا حتى الغليان.

ثم نبدأ بإنزال شريحة الأناناس في المرة الواحدة شريحة واحدة، نضعها بانتباه وتقلب على الجهتين حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة.

نخرج الأناناس من الزيت ونضعه على محارم المطبخ الورقية حتى تمتص الزيت ونتركها حتى تصبح دافئة، ثم

نضيف عليها السكر البودر والقرفة المطحونة وتقدم دافئة.

من الممكن استخدام الأناناس المشوي أيضًا ويكون عن طريق وضعه في الفرن حتى لا تكون بالوجبة الكثير من السعرات الحرارية.

فطائر الأناناس بالقرفة حيث وضحنا في مقالنا طريقة عملها، ويمكنك عزيزتي الاستعانة بهذه الوصفة ضمن قائمة الحلويات التي سوف تقديمها لأسرتك في شهر رمضان الكريم، حيث ستكون وصفة جميلة وشهية وسريعة التحضير وسوف تستمتعين أنتِ وأسرتك بمذاق رائع.