أسهل طريقة لتحضير بسكويت الخلاط السريع في عشر دقائق

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يسهل محضر الطعام “الخلاط” الكثير من الأشياء التي ترغب ربات المنزل في إنجازها بسهولة سواء كانت من الوجبات الأساسية أو المعجنات وكذلك العصائر فلا يمكن الاستغناء عن محضر الطعام في ذلك الوقت خاصه مع التوسع الضخم في تحضير الطعام والمعجنات وغيرهم حتى أن البسكويت الذي كان قديماً يتم تحضيره بشكل يدوي أو باستخدام آله تحضير البسكويت إلا أنه في ذلك الوقت يمكن تحضير البسكويت في بضع دقائق سوى عشر دقائق وتحضير العجينة الخاصة به في الخلاط الكهربائي، ويرغب الأفراد في تحضير بسكويت الخلاط السريع حتى يتم تقديمه أو تناوله بجانب وجبات السحور فهو من الوجبات الخفيفة وفي ذات الوقت لا تحتوي على الكثير من المكونات ونقدم لكم طريقة الإعداد عبر هذا المقال.
طريقة تحضير بسكويت الخلاط
مكونات التحضير:
- نصف كيلو جرام من السميد.
- كأس إلا ربع من الزيت النباتي.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- اثنين من البيض.
- نصف كأس من الزبدة المذابة.
- نصف كأس من الكاكاو الداكن.
- كيس من البيكنج باودر.
- كأس من السكر الناعم.
طريقة الإعداد والتحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتشغيل الخلاط الكهربائي وضعى فيه البيض والفانيليا واخفقيهم حتى يعلو الخليط.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة الزبدة والسكر بالإضافة إلى مكون الزيت السائل وشغلي الخلاط الكهربائي مرة أخرى.
- الخطوه الثالثة نقوم بوضع الدقيق فى طبق عميق ثم إضافة الخليط السائل بالخلاط يفضل أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي والاستمرار في العجن بالملعقة أو باليدين.
- في حين الرغبة في تحضير بسكويت بنكهة الكاكاو يمكنك تقسيم العجينة وإضافة مكون مسحوق الكاكاو على النصف الأول والعجن مرة أخرى.
- شكلى عجينة البسكويت القطع ودوائر حسب رغبتك عجينة الكاكاو والعجينة البيضاء وضعيها في صواني واسعة بحيث يتم ترك مسافة بين البسكويت.
- قومي بدهن البسكويت بالزيت ثم ندخل صينية البسكويت إلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نخرجه من الفرن عندما ينضج ثم نضعه في أطباق التقديم.
- يمكنك تحضير مكونات للتزيين مثل الشوكولاتة السائلة أو أيّ من أصناف صوص الفواكه وكذلك الكريمة ويمكنك رش جوز الهند.
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