أسهل طريقة لتحضير بسكويت الخلاط السريع في عشر دقائق

يسهل محضر الطعام “الخلاط” الكثير من الأشياء التي ترغب ربات المنزل في إنجازها بسهولة سواء كانت من الوجبات الأساسية أو المعجنات وكذلك العصائر فلا يمكن الاستغناء عن محضر الطعام في ذلك الوقت خاصه مع التوسع الضخم في تحضير الطعام والمعجنات وغيرهم حتى أن البسكويت الذي كان قديماً يتم تحضيره بشكل يدوي أو باستخدام آله تحضير البسكويت إلا أنه في ذلك الوقت يمكن تحضير البسكويت في بضع دقائق سوى عشر دقائق وتحضير العجينة الخاصة به في الخلاط الكهربائي، ويرغب الأفراد في تحضير بسكويت الخلاط السريع حتى يتم تقديمه أو تناوله بجانب وجبات السحور فهو من الوجبات الخفيفة وفي ذات الوقت لا تحتوي على الكثير من المكونات ونقدم لكم طريقة الإعداد عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت الخلاط

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من السميد.

كأس إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

اثنين من البيض.

نصف كأس من الزبدة المذابة.

نصف كأس من الكاكاو الداكن.

كيس من البيكنج باودر.

كأس من السكر الناعم.

طريقة الإعداد والتحضير: