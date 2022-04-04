نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية المدورة والمقرمشة بمقادير مظبوطة على أصولها بالطريقة المصرية بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

من أكثر الحلويات الشعبية المشهورة في مصر ويفضلها الكثيرون هي الزلابية، حيث تعتبر تلك الأكلة واحدة من أكثر الأكلات السهلة في التحضير واللذيذة في الطعم، ويمكن تحضير الزلابية بالعديد من الطرق، مثلا زلابية بالشربات أو زلابية بالعسل، زلابية بالشوكولاتة الداكنة، زلابية بالشوكولاتة البيضاء، وزلابية بصوص الفراولة، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون كيفية تحضير الزلابية في المنزل لذلك سنطلعكم في هذا المقال على عدة طرق سهلة لتحضير الزلابية في المنزل. مكونات عمل الزلابية 2 كوب من الدقيق .

رشة من الملح .

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

2 كوب من الماء .

سكر بودر للتقديم. طريقة تحضير الزلابية نقوم بخلط الخميرة والدقيق والنشا والملح والسكر والفانيليا معا جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء والتقليب .

ثم نقوم بترك الخليط حتى يتخمر ونقوم بتقليب الخليط.

نقوم بتبليل ملعقة بالزيت أو الماء، ثم نقوم بتقطيع الخليط ونضعها في الزيت.

نقوم بتقليب الزلابية حتى النضج، ثم نضعها على ورق أو مناديل ونرش فوقها سكر بودر ونقدمها. مكونات الزلابية بالشوكولاتة 2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

زيت للقلي.

شربات. طريقة عمل زلابية بالشوكولاتة نقوم بخلط والدقيق والخميرة والملح والسكر والفانيليا جيداً .

ثم نقوم بإضافة الماء ونقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وغليظة في القوام.

ثم نغطي العجين ونتركها حتى تتخمر.

ثم نقوم بتقليب العجين ونقسمها إلى جزأين.

نقوم بإضافة الكاكاو إلى جزء من عجينة الزلابية ونقلب الخليط مع إضافة القليل من الماء.

نقوم بغمس ملعقة صغيرة في الماء أو الزيت ونقطع بها خليط الزلابية ونضعها في الزيت.

نقوم بتقطيع الزلابية بالشكولاتة بواسطة ملعقة مبللة بالزيت أو الماء ثم نضعها لتقلى في الزيت .

لكي نحصل على زلابية مقرمشة تقلى في الزيت ثم نتركها حتى تبرد ثم تقلى في الزيت مرة أخرى.

نضع الزلابية بالشكولاتة فى الشربات البارد ثم تصفى وتقدم ويمكن وضع عليها صوص الشوكولاتة. عمر شويل - جدة الزلابية المدورة والمقرمشة بمقادير مظبوطة على أصولها بالطريقة المصرية بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزلابية المدورة والمقرمشة بمقادير مظبوطة على أصولها بالطريقة المصرية بطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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