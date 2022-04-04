نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضرى بنفسك أشهى المشروبات الرمضانية البوظة اللذيذة في المقال التالي
يعتبر مشروب البوظة من أشهر المشروبات الرمضانية حيث ينضم إلى قائمة الأشياء التي يتم تحضيرها والإقبال عليها في شهر رمضان على الرغم من تحضيرها في الأيام العادية إلا أنها تزداد شهية في شهر رمضان وتحضيرها بطريقة أكثر جودة عن الأيام العادية، ويوجد العديد من طرق تحضير البوظة حيث يتم تحضيرها بالطريقة التقليدية ويمكن تحضيرها بالمكسرات المتنوعة التي تزيد من مذاقها الرائع وفي الواقع لا تعتبر طريقة تحضير البوظة من الطرق الصعبة حيث يمكن اللجوء إليها في المنزل بسهولة بدلاً من شرائها من الخارج والتأكد من تحضيرها بشكل جيد خاصةً أنه لا تحتاج سوى مكون الدقيق وباقي المكونات سهلة وبسيطة وللتعرف على طريقة تحضير البوظة في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير مشروب البوظة في رمضان
مكونات التحضير:
- مقدار 100 جرام من الدقيق الناعم.
- قطرات من ماء الزهر.
- مقدار مناسب من الماء الفاتر للعجن.
- كأس من السكر الأبيض ناعم الملمس.
- ملعقة من الخميرة “ملعقة صغيرة”.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بوضع الماء في طبق عميق ثم يضاف إليه السكر والتقليب باستخدام الملعقة حتى يذوب السكر في الماء.
- الخطوة الثانية ننتقل في تلك الخطوة إلى الدقيق ثم نقوم بنخل الدقيق في طبق واسع مناسب للعجن ثم نضع الماء بالسكر على الدقيق، وقلبي المكونات بشكل جيد.
- الخطوة الثالثة نضع الخليط الذى تم تحضيره بالإضافة إلى قطرات من ماء الزهر على نار هادئة ونستمر بضع دقائق.
- في تلك الخطوة عندما نقوم بإطفاء النار ونقوم بتجهيز مكون الخميرة عن طريق إضافة الخميرة مع مقدار قليل من الحليب والسكر ونقلبهم ثم إضافتهم إلى العجين.
- في تلك الأثناء نستمر بالعجن واستخدام الملعقة والتقليب والحرص على عدم تكون أيّ من تكتلات الدقيق واستمرار الدقيق ونقله من وعاء إلى وعاء آخر بحيث يكون مثل العصير الثقيل.
- اتركي مشروب البوظة في وعاء واسع بدرجة حرارة الغرفة العادية بحيث تكون دافئة نوعاً ما ونتركها قرابة الساعتين حتى تختمر ويزداد حجمها.
- عند ملاحظة زيادة مشروب البوظة هذا يدل على اكتمال مرحلة الخميرة ومرور الوقت نقوم بسكب أكواب البوظة وتصبح جاهزة للتقديم.
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