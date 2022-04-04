حضرى بنفسك أشهى المشروبات الرمضانية البوظة اللذيذة

يعتبر مشروب البوظة من أشهر المشروبات الرمضانية حيث ينضم إلى قائمة الأشياء التي يتم تحضيرها والإقبال عليها في شهر رمضان على الرغم من تحضيرها في الأيام العادية إلا أنها تزداد شهية في شهر رمضان وتحضيرها بطريقة أكثر جودة عن الأيام العادية، ويوجد العديد من طرق تحضير البوظة حيث يتم تحضيرها بالطريقة التقليدية ويمكن تحضيرها بالمكسرات المتنوعة التي تزيد من مذاقها الرائع وفي الواقع لا تعتبر طريقة تحضير البوظة من الطرق الصعبة حيث يمكن اللجوء إليها في المنزل بسهولة بدلاً من شرائها من الخارج والتأكد من تحضيرها بشكل جيد خاصةً أنه لا تحتاج سوى مكون الدقيق وباقي المكونات سهلة وبسيطة وللتعرف على طريقة تحضير البوظة في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير مشروب البوظة في رمضان

مكونات التحضير:

مقدار 100 جرام من الدقيق الناعم.

قطرات من ماء الزهر.

مقدار مناسب من الماء الفاتر للعجن.

كأس من السكر الأبيض ناعم الملمس.

ملعقة من الخميرة “ملعقة صغيرة”.

طريقة التحضير: