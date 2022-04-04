نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للويجز.. وصفة لإنبات الفراغات وعلاج الصلع بفاعلية سيختفي كأنه لم يكن موجود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الصلع من أكثر المشكلات التي تثير إزعاج وقلق معظم الناس، لكن كشفت لنا بعض من التجارب الطبية بأن هناك أكثر من وصفة لإنبات الفراغات وعلاج الصلع بشكل سريع، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

وصفة لإنبات الفراغات وعلاج الصلع

إليكم أبرز الوصفات التي أثبتت فاعلية في علاج الصلع بصورة سريعة، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي ذكره:

وصفة خل التفاح

وهى وصفة فعالة لعلاج الصلع الوراثي بفعالية كالتالي:

المكونات:

75 ملي من خل التفاح.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بوضع خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر.

بعد ذلك يجب أن نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط بشكل دائري.

ثم وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

بعد ذلك سنتحصل على النتيجة المرادة ولكن بعد المواظبة على إجراء هذه الطريقة أكثر من ثلاث مرات على مدار الأسبوع.

وصفة الحلبة

وهى وصفة فعالة لإنبات الشعر في مقدمة الراس بسهولة كالاتي:

المكونات:

مقدار ملعقة حلبة حصى.

كاس ماء.

كمية من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بوضع كوب من الماء مع بذور الحلبة داخل المطحنة، وذلك بهدف الحصول على قوام متجانس وناعم.

بعد ذلك نقوم بوضع قليل من زيت الزيتون إلى الخليط، وبعدها نقوم بالتقليب باستمرار.

ثم بعدها نضع الخليط على فروة الرأس وأماكن الفراغات.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسيل الشعر بماء فاتر والشامبو.

وصفة الشاي الأخضر

المكونات:

كوب من الماء.

3 أكياس من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بتفريغ أكياس الشاي داخل كوب من الماء المغلي، وبعدها نقوم بالتقليب.

بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على أماكن الفراغات في فروة الرأس.

ثم نترك الخليط على أماكن الفراغات لمدة ساعة كاملة على أقل تقدير.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء البارد.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول أكثر من وصفة لإنبات الفراغات وعلاج الصلع، حيث وجدنا أن المكونات المستخدمة داخل كل وصفة عرضناها تحتوي على كم هائل من العناصر المنشطة لفروة الرأس، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات نمو الشعر والقضاء على مشكلة الصلع.