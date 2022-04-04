بدون ما تمتص نقطة زيت نهائي أقلي السمبوسة المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ

السمبوسة من الأكلات التي يتم إعدادها كثيرًا في شهر رمضان المبارك، حيث أنها أصبحت من الأكلات المتعلقة لهذا الشهر، فهي تعتبر من المعجنات المحشوة بأنواع مختلفة من الحشو مثل السبانخ، والجبن، وغيرها من الحشوات سوف نتعرف معًا على طريقة إعدادها من دون أن تمتص زيت من خلال هذا المقال.

مكونات قلي السمبوسة بدون زيت في الفرن

بإمكانك تحضير السمبوسة بأكثر من طريقة من بينهم الطريقة التالية:

لفة سمبوسة جاهزة.

ملعقة من الطحين.

ربع كوب حليب.

ملعقة من الماء.

ملعقتين زيت.

الحشوة المرغوب فيها.

طريقة عمل قلي السمبوسة بدون زيت في الفرن

يخلط الطحين، والماء حتى يتكون خليط سائل.

تفرد رقائق السمبوسة، ثم يوضع الحشو، ثم يتم لفائف السمبوسة، مع لصق الأطراف بمزيج من الطحين، والماء إلى أن تغلق جيدًا.

يمزج الحليب، والزيت، ثم تغمس السمبوسة في الخليط.

بعد ذلك يتم رص السمبوسة في صينية داخل الفرن تكون مناسبة، ثم توضع لمدة عشر دقائق تقريباً إلى أن تصبح ذهبية اللون.

طريقة قلي السمبوسة المجمدة من دون ما تشرب زيت

من الممكن أن تفرز السمبوسة لمن يرغب في تخزينها، ذلك لتوفير الكثير من الوقت عند تحضير الطعام باتباع التالي:

يتم وضع زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة حتى أن يسخن جيدًا.

تخرج السمبوسه المجمده ، ثم توضع في حليب سائل، ثم في الطحين، ثم يوضع بالزيت الساخن مباشرة، وتترك قليلاً من دون تقليب.

تقلب السمبوسة بإستمرار حتى تصبح ذهبية اللون.

ثم ترفع من على النار، وتوضع على مناديل مطبخ، حتى تمتص أي زيت زائد بها.

طريقة عمل السمبوسة بدون ما تمتص زيت

السمبوسة من الوجبات المفضلة لدى الصائمين، حيث توجد كثيراً على مائدة الإفطار.

طريقة التحضير