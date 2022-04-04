نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جددي سفرتك في رمضان 2022 بطريقة عمل البط المتبل زي المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل البط، تفضل الكثير من العائلات المصرية إعداد البط وتقديمه على سفرة العزومات فى أوائل أيام شهر رمضان كنوع من الترحيب والضيافة، ويعد البط وجبة أساسية غنية بالبروتينات والقيم الغذائية العالية، ولكن تتخوف بعض سيدات المنزل من تسوية البط وأنه يحتاج وقت طويل لتسويته وتحضيره، ولكن سنتعرف على الطريقة المثالية لعمل البط بأبسط الخطوات لتحصلين على مذاق ونتيجة رائعة وتقديمه على سفرتك لمن تحبين من عائلتك. طريقة عمل البط المحشي بالأرز والكبد المكونات: بطة.

كيلو أرز.

بصلة مبشورة.

كبدة .

حبهان.

ملح .

فلفل.

عصير ليمون.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

قرفة.

كبابة صينى.

مكعب مرقة.

ماء ساخن.

عيدان شيش طاووق. خطوات عمل البط المتبل زي المطاعم لتحضير حشوة البط احضري حلة ضغي بها زيت واتركيه حتى يسخن جيدا ثم أضيفي البصلة المبشورة وكبد البط وقلبيهم جيدا حتى يذبل البصل قليلا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود مع التقليب لعدة دقائق ثم أضيفي فص من الثوم المفروم والقرفة ومكعب مرقة وكبابة صيني وقلبي جميع المكونات معا جيدا.

أضيفي الأرز بعد غسله وتصفيته جيدا مع التقليب حتى يصبح لون الأرز بنى ويندمج مع بقية المكونات.

أضيفي الماء الساخن بنفس معيار الأرز ثم غطيه واتركيه على نار هادئة.

عندما يتشرب الأرز الماء خذى منه كمية ضعيها فى طبق واتركيه حتى يبرد لاستخدامه فى حشو البط. واتركي كمية الأرز المتبقية على النار حتى تستكمل التسوية.

بعد ذلك احشي البطة من الداخل بالأرز وقومى بتكتيف البطة سواء باليد أو بعيدان الشيش طاووق.

ضعي البطلة فى حلة على النار بها ماء ساخن ومعها بعض البهارات مثل الحبهان وورق اللورا والمستكة واتركيها حتى يتم سلق البط جيدا.

حمري البط فى طاسة بها ملعقة من السمن وقلبيها جيدا حتى تتلون من جميع الجوانب.

فى طبق التقديم افردي طبقة من أرز الخلطة وضعي عليه البط وقدميه على سفرتك. تتبيلة البط احضري وعاء ضعي به البصل المفروم وحبهان بودر وعصير ليمون ملح وفلفل وقلبي مكونات التتبيلة جيدا.

تبلي البطة بهذه التتبيلة من الداخل والخارج بحيث تغطيها جيدا. عمر شويل - جدة جددي سفرتك في رمضان 2022 بطريقة عمل البط المتبل زي المطاعم - ثقفني

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