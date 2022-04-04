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طريقة عمل الفول المدمس، يعد طبق الفول أحد الأطباق الأساسية الغنية التي يمكنك تقديمها على سفرة السحور للشعور بالشبع لأطول فترة خلال ساعات الصيام، والذي يمكنك إعداده بنفسك فى المنزل بأسهل الطرق وأبسط المكونات وبجودة أفضل من شرائه جاهزا من عربات الفول، فتعرفي على طريقة تحضير الفول المدمس فى المنزل وقدميه إلى عائلتك فى ليالي رمضان بطريقة مميزة. مكونات عمل الفول المدمس نصف كيلو فول.

ربع كوب عدس أصفر.

ربع كوب فول مدشوش.

حبة جزر مبشورة.

ثمرة طماطم.

عصير نصف ليمونه. خطوات تحضير الفول المدمس قومى بنقع الفول فى الماء بعد غسله جيدا واتركيه منقوعا لمدة لا تقل عن 8 ساعات ويفضل تركه لمدة ليلة كاملة إن أمكن ذلك.

قومى بتصفية الفول من الماء جيدا ثم ضعيه فى الدماسة أو الحلة وأضيفي إليه الفول المدشوش والعدس الأصفر والجزر المبشور ثم ضعي على الوجه حبة طماطم صحيحة.

اغمري المكونات بالماء الساخن وضعيه على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان.

بعد أن يتم الغليان قللي درجة الحرارة إلى نار هادئة جدا وأضيفي عصير الليمون ثم اتركيه لمدة 4 ساعات كاملة حتى ينضج ويمكنك إضافة الماء الساخن إليه إذا احتاج ذلك. طريقة عمل الفول بالطماطم المكونات: فول مدمس.

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل رومي مقطع مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة من معجون الطماطم.

ملح .

كمون.

زيت. خطوات تحضير الفول بطماطم ضعي مقلاة على النار بها زيت واتركيه حتى يسخن ثم أضيفي البصل المكعبات وقلبية جيدا حتى يذبل قليلا ويأخذ اللون الذهبي.

أضيفي الثوم المفروم والفلفل مع استمرار التقليب.

أضيفي الثوم المفروم والفلفل مع استمرار التقليب. أضيفي مكعبات الطماطم وعليها الملح والكمون وقليل من معجون الطماطم وقلبي المكونات جيدا حتى تذبل الطماطم وتندمج جميع المكونات مع بعضها.

سخني الفول المدمس على النار حتى الغليان ثم افرغيه فى طبق وقومى بهرسه جيدا ثم ضعيه مع خلطة الطماطم وقلبي جميع المكونات مع بعضها ويمكنك إضافة ملعقة من الطحينة حسب الرغبة.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه فى طبق التقديم وقدميه على مائدة على السحور. عمر شويل - جدة أسرار عمل الفول المدمس الزبدة بلون كهرماني بخلطة المطاعم والعربيات - ثقفني

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