تحذير طبي من مكمل غذائي شائع يؤدي إلى” تلف كلوي لا يمكن علاجه ” تجنبوه فورا قبل فوات الاوان

عندما يعاني كثير من الأشخاص من حدوث نقص معين في الفيتامينات يقوموا بتناول مكمل غذائي إذا لم يجدوا نفعا من تناوله عن طريق الفم فنجد أن من يعاني من نقص فيتامين ب ١2 يقوم بتناوله على هيئة عقار ويكون ذلك مضر جدا بصحته حيث يؤدي إلى حدوث تلف الكلى لذلك لا يجب تناوله على هيئة دوا هو وفيتامين B ويجب اكسابهم من الطعام وسوف نوضح مدى أضرار تناول فيتامين ب على هيئة عقار وأهم الأطعمة التي يوجد بها..

أضرار تناول فيتامين ب 12 كعقار

نجد أن لفيتامين ب 12 أضرار كثيرة لا حصر لها عند تناوله كعقار على الرغم من فوائده المتعددة للحياة وسوف نوضح مدى أضراره من خلال النقاط التالية..

يسبب تلف الكلى ويعمل على أضرارها بصورة كبيرة.

يؤدي إلى تلف الكبد والإصابة بأمراض الكبد الوبائي.

يعمل على إصابة الكبد بالإمراض الفيروسية مثل B,C.

يمكن أن يسبب حالات التسمم داخل المعدة.

يمتص الجسم كمية قليلة من ب12 عندما نقوم بتناوله كعقار وإذا تناولنا كمية كبيرة منه يؤدي ذلك إلى حدوث حالات التسمم.

ارتفاع ضغط الدم بصورة كبيرة.

حدوث هرش في الجلد مع الاحمرار.

حدوث صعوبة في البلع وزيادة كمية الدم.

تغيير لون البول وحدوث حرقان أثناء التبول.

ظهور حب الشباب بطريقة واضحة على الوجه.

الأطعمة التي يوجد بها فيتامين ب 12

يجب عدم تناول ب 12 عن طريقة عقار الفم بينما يجب تناوله عن طريق الاطعمة التي يوجد بها وسوف نوضح الاطعمة التي يوجد بها وبكثرة .