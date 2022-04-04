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طريقة عمل البسبوسة، تعد البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تحرص الكثير من الأسر المصرية والعربية على تواجدها فى سفرة الإفطار فى شهر رمضان الكريم لمذاقها الشهي وبساطة مكوناتها، ولكن قد لا تعلم الكثير من السيدات أسرار وصفة البسبوسة التي تقدم فى محلات الحلويات وتتسائل عن سبب اختلافها عن طريقة إعدادها بالمنزل، لذلك سنتعرف على أسرار نجاح البسبوسة الناعمة والمرملة بجوز الهند بطعم رائع وقوام مظبوط. طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت 3 أكواب سميد بسبوسة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

6 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.

كوب إلا ربع سمن بلدي طري.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب حليب.

كوب سكر.

2 ملعقة شربات ثقيل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الشربات: كوب سكر.

كوب وربع ماء.

عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير احضري وعاء ضعي به سميد البسبوسة وأضيفي عليه البيكنج بودر وجوز الهند الناعم ويفضل طحن جوز الهند أولا قبل الاستخدام لنحصل عليه ناعما.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

احضري وعاء أخر أضيفي به الحليب والزبادي وقلبيهم معا حتى تذوب الزبادي فى الحليب ثم ارفعي الخليط على النار مع وضع السمن البلدي عليه وتركه على نار هادئة حتى تذوب السمن تماما فى الخليط.

أضيفي على الخليط ملعقتين من الشربات الثقيل والسكر والفانيليا وقلبي جميع مكونات الخليط جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي دقيق البسبوسة على الخليط السائل وافركي المكونات معا باليد حتى يتشرب الدقيق جميع الخليط.

احضري صينية فرن مقاس 30 مدهونة بالسمن وافرغي بها خليط البسبوسة وزعه جيدا لكى يصبح متساوي.

ادخلي الصينية الفرن على أن يتم تسخينه على حرارة 200 درجة مئوية.

اتركي البسبوسة بداخل الفرن حوالى نصف ساعة ثم اشعلي عليها الشواية لكى يأخذ الوجه اللون الذهبي المميز.

أضيفي الشربات وهو ساخن على وجه البسبوسة بعد إخراجها من الفرن مباشرة وهى ساخنة أيضا.

اتركي البسبوسة حتى تبرد تماما ثم قومى بتقطيعها وتقديمها على سفرتك، يمكن وضع قطعة من القشطة بجانبها لمن يفضل تناولهم سويا، مع بعض المكسرات المجروشة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة فى البيت دايبة ومرملة زي الحلواني.. مش هتشتريها من بره تاني - ثقفني

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