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صينية البطاطس بالفراخ من أشهر الأطباق التي تعتاد الأسر المصرية على تقديمها دائما على فترات قريبة بعيدا عن المناسبات أو العزومات نظرا لسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها وأنها من الوجبات المحببة للأطفال أيضا ولا يختلف عليها أحد، كما أنها تعد وجبة مثالية ومتكاملة حيث تجمع بين عنصر البروتين والكربوهيدرات وعادة يتم تقديمها بجانب طبق من الأرز الأبيض والسلطات المختلفة، فتعرفي على طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بأسهل الطرق خطوة بخطوة. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ دجاج مقطع أربع قطع.

حبات بطاطس مقطعة حلقات.

5 حبات من الطماطم.

حبة بصلة كبيرة.

2 حبة فلفل رومي.

ملح.

فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

3 حبة بصلة كبار مبشورين.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. خطوات عمل صينية الفراخ بالبطاطس احضري دجاجة قطعيها إلى أربعة أجزاء واغسليها بالماء جيدا ثم انقعي الفراخ فى وعاء به ماء مضاف إليه ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر وبصلة مقطعة إلى أربع وورقتين ورق لورا وقلبي الخليط جيدا حتى يذوب السكر والملح واتركي الفراخ به لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

لتحضير الصلصة أضيفي فى وعاء الخلاط الكهربائى أو الكبة الطماطم مقطعة والبصل المقطع والفلفل الرومي المقطع وملح وفلفل واخلطي المكونات جيدا حتى تأخذ قوام الصوص ثم ضعى عليه معجون الطماطم وقلبيه مع الصوص جيدا لكى يندمج معه.

احضري وعاء ضعي به البصل المبشور وجميع البهارات وقلبيهم معا جيدا حتى يتشربها البصل ثم ضعي بها قطع الدجاج وتبيلها جيدا من جميع الجوانب واتركيها منقوعة فى التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

يمكنك تشويح الفراخ قبل وضعها فى الصينية مع البطاطس حسب الرغبة.

احضري صينية فرن ضعي فى القاع البصل المتبل ثم عليها البطاطس المقطعة حلقات ثم صوص الطماطم وأضيفي عليه القليل من الماء وعلى الوجه ضعي قطع الدجاج المتبلة.

ضعي الصينية على عيون البوتاجاز واتركيها حتى الغليان ثم ادخليها إلى الفرن لكى تستكمل التسوية ويمكنك إشعال الشواية بعد ذلك لكى يتحمر لون الفراخ ويأخذ لون مميز. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بالطعم الأصلي بتاع زمان.. مش هتبطلي تعمليها - ثقفني

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