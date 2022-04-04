لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين على البشرة والجسم ترطيب وتفتيح ونعومة فائقة كملكات الجمال

تبحث السيدات عن استخدامات الفازلين في الشتاء حيث يعد هذا الفصل من أكثر الفصول التي تجعل البشرة تصاب بالجفاف، وأيضًا قد تصاب البشرة خلاله بالتشقق، ولذلك تحتاج على الدوام الي الترطيب العميق المستمر، ومن أشهر الكريمات التي تجعل البشرة ناعمة الملمس هو الفازلين، وأيضًا هو من المواد الآمنة على البشرة، ويسبب نضارتها، ويجعلها رطبة، وللتعرف على كافة فوائده خلال فصل الشتاء تابع المقال.

استخدامات الفازلين في الشتاء

يعد الفازلين من الأشياء الضرورية التي لابد من توافرها أو وجودها في أي منزل لأن يوجد له العديد من الإستخدامات وخاصة في فصل الشتاء، فمن المعروف أن عندما يكون الجو بارد قد تتأثر البشرة والجلد عامة فيكون جاف وله ملمس ناعم ولكن عندما نستخدم الفازلين فهو يساعد بشكل كبير على تنعيم وترطيب البشرة.

استخدامات الفازلين في الشتاء كثيرة جدًا، وللتعرف عليها تابع التالي:

يعتبر الفازلين من أهم المواد التي تساعد على ترطيب البشرة بصورة عميقة، وفعالة.

يعد من المواد الشمعية التي تحمي الجلد، وتعزله عن العوامل الجوية الضارة، والمؤثرات التي قد تؤثر على البشرة.

يخلص البشرة من الإصابة بخشونة الجلد، ويعطيه ملمس في غاية النعومة.

يساهم الفازلين في إزالة المكياج بصورة آمنة جدًا خاصة خلال فصل الشتاء حيث أن البشرة تكون في غاية الحساسية خلاله.

له أهمية في علاج الزكام عند دهنه على منطقة الأنف خلال الشتاء فهو يحمي هذه المنطقة من الالتهابات.

يحمي البشرة من التشققات الجلدية التي تصيب الجلد بسبب برودة الطقس، وخاصة منطقة الكوعين، والركبتين، وكعوب القدم، وأيضًا الشفايف.

طريقة استخدام الفازلين في الشتاء

يمكنك استخدام الفازلين لترطيب البشرة في الشتاء باتباع الخطوات التالية:

أولًا قومي بغسل بشرتك قبل تطبيق الفازلين وعليها.

ثم ضعي طبقة منه عليها، وقومي بتوزيعها جيدًا.

عليك ترك الفازلين على وجهك لمدة ٦٠ دقيقة فقط.

ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء، ويجب أن يكون فاتر.

أخيرًا كرري هذه الخطوات يوميًا لتحصلي على النتائج المرغوب فيها.

طريقة استخدام الفازلين لتقشير الجلد

يمكنك استخدام الفازلين لتقشير الجلد بصورة طبيعية حيث أنه آمن جدًا على البشرة، ولا يسبب أي أضرار بعد اتباع الخطوات التالية: