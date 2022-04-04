طريقة عمل الكنافة بالمهلبية زي المحلات خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية تعد الكنافة واحدة من اشهي أنواع الحلويات التي يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للقيام بها وعادة ما يتم تحضير وعمل الكنافة بالمهلبية في العديد من المناسبات مثل شهر رمضان المبارك، وتمتلك الكنافة بالمهلبية طعم رائع ومميز جداً يجعلها من الحلويات ذات الأصول العربية الرائعة المنتشرة في العديد من الدول العربية اشهرها هي مصر وبلاد الشام.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

هناك العديد من أنواع الكنافة المختلفة وذلك باختلاف الحشوات التي يمكنك استخدامها في عمل الكنافة ومن اشهر أنواع الكنافة التي يفضل تناولها الكبار والصغار هي الكنافة بالمهلبية التي تتميز بالطعم الشهي واللذيذ وفي السطور التالية سوف نعرض لكم بالخطوات أفضل واسهل طريقة عمل الكنافة بالمهلبية مثل الجاهزة تماما وبأقل المكونات في المنزل.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبية

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب ونص من القطر.

نصف كوب من الحليب.

خطوات تحضير وعمل الكنافة بالمهلبية

احضري النشا وقومي بإذابتها في الحليب البارد ثم قومي بوضع هذا الخليط علي نار ذات درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك قومي بإضافة السكر الي المكونات وقومي بتقليبها جيدا حيث يغلي الحليب ويصبح غليظ.

قومي الان بإضافة ماء الورد الي الخليط واستمري في التقليب جيدا وبعد ذلك ارفعي الخليط من علي النار واتركية جانبا.

احضري وعاء اخر وضعي به السمنة الذائبة والكنافة وقومي بفركهم مع بعض جيداً.

احضري صينية الفرن وقومي بدهنها بالقليل من السمنة وقومي بتوزيع نصف كمية الكنافة في الصينية وضعي بعد ذلك المهلبية ثم ضعي باقي الكنافة وقومي بتوزيعها وقومي بمساواة الكنافة في الصينية باليد.

بعد ذلك قومي بوضع صينية الكنافة داخل الفرن لمدة لا تزيد عن 40 دقيقة حتي تنضج الكنافة جيداً ويصبح لونها ذهبي.

اخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن وأصبحت جاهزة للتناول.

بذلك نكون قد وصلنا الي نهاية موضوع اليوم وقدمنا لكم بشكل تفصيلي أفضل طريقة عمل الكنافة بالمهلبية زي المحلات دون الحاجة الي الكثير من المكونات والتكاليف.