اجعليه مختلف.. أفكار للاطفال في شهر رمضان وبرنامج رمضاني مميز وألعاب رمضانية ستسعد الصغار

أفكار للاطفال في شهر رمضان أيام معدودة ويهل علينا شهر الخير بأجوائه الرائع المختلفة التى يعشقها الصغار والكبار سنقوم بطرح بعض الأفكار مثل تحفيظ الأطفال سورة من القرآن الكريم أو قراءة بعض القصص الرمضانية، ويمكن أيضًا مشاهدة مسرحيات، أو بعض الأفلام الكرتونية التى تروى قصص دينية، كما يجب أخذ طفلك إلى المسجد وتعليمُ أدابه وكيفية أداء الصلاة.

أفكار للاطفال في شهر رمضان

سنقوم باقتراح بعض الأفكار لأطفالك حتى يعرفون مدى فرحة، وأهمية وتميز هذا الشهر الكريم عن باقي السنة.

قومي بعمل خيمة رمضانية وتُزين بالأنوار يوضع بداخلها مصحف ومصلية سيحبون الفكرة تجعلهم يداومون على الصلاة.

قم بمشاركة أطفالك في تعليق الزينة المصنوعة من الورق الملون وحبال النور على شكل هلال وفوانيس.

تعليم أطفالك عمل فانوس خشبي.

يتم عمل قائمة مهام لطفلك لما يفعله كل يوم حتى نهاية الشهر المبارك.

قومي بشراء بطاقات تلوين بها أشكال رمضانية ويمكن صنعها في البيت.

قرأه قصص عن الشهر الكريم.

مشاهدة المسرحيات الرمضانية والفوازير.

ألعاب رمضانية للأطفال

قومي بشراء بعض الألعاب لأطفالك حتى يتشجعون على الصوم وإشغال أوقاتهم حتى لا يشعرون بالجوع.

فانوس رمضان معدني أو خشبي.

بوجي وطمطم.

بطاقات تلوين بها أشكال رمضانية.

هلال وفوانيس مضيئة توضع على الحائط.

خطة رمضان للأطفال

يمكن لكل أم مشاركة أطفالها في بعض الأنشطة المخصصة برمضان مثل:

إيقاظهم وقت السحور، ومشاركتهم في تحضير أطعمة السحور البسيطة، بالإضافة إلى قراءة بعض القرآن حتى وقت آذان الفجر.

ويفضل أن يصطحب الوالدين أطفالهما للصلاة في المسجد، أو في المنزل جماعة ويؤمهم الأب في الصلاة.

كما يجب أن يعتاد الصغار قراءة أذكار قبل النوم البسيطة التي تناسب سنهم الصغير.

وعند إعداد طعام الإفطار يمكن لهؤلاء الصغار القيام ببعض الأمور البسيطة مثل تجهيز طاولة الطعام، وإن كان سنهم أكبر يمكنهم إعداد طبق السلطة.

تم طرح بعض أفكار للاطفال في شهر رمضان حتى يعرفون تميز هذا الشهر عن باقي أيام السنة، وكيفية الإستعداد له، واستقباله بكل فرحة وسعادة.