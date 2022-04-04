نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كاسات الموكا بالشيكولاتة والكاسترد في المنزل بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حلوى الكاستر بالقهوة الباردة، يعتبر الكاستر بالقهوة الباردة من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص.

كما أنها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة إلى سهولة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات تتبع في تحضير الكاستر بالقهوة الباردة.

مقادير تحضير حلوى الكاستر بالقهوة الباردة

يتم تحضير حلوى الكاستر بالقهوة الباردة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير حلوى الكاستر بالقهوة الباردة:

المكونات:

بسكويت.

قهوة سريعة الذوبان.

لبن.

بودرة الكاسترد.

السكر.

موز.

الكريمة المخفوقة.

خطوات التحضير

يتم تحضير حلوى الكاستر بالقهوة الباردة بخطوات بسيطة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم تسخين اللبن مع السكر والقهوة سريعة الذوبان.

بعد ذلك يتم إذابة الكاستر مع اللبن ثم يتم إضافته إلى خليط البن مع التقليب بشكل مستمر.

يتم رص البسكويت ثم يتم وضع فوقها طبقة من الكاسترد.

ثم يتم تزيينها بالكريمة المخفوقة والقهوة ثم تقد وهي باردة وبالهناء عليكم جميعًا.

مقادير تحضير حلوى كاستر بالبسكويت

يتم تحضير الكاستر بالبسكويت بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما انها متواجدة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كاستر بالبسكويت:

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد. ستة ملاعق كبيرة من السكر. ثلاثة كؤوس من الحليب السائل. ربع كأس من الزبدة. عبوة من البسكويت السادة.

خطوات تحضير الكاستر بالبسكويت

يعتبر الكاستر بالبسكويت من أفضل أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لطريقة تحضير السهلة التي لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير.

فتبحث الأمهات في شهر رمضان بالتحديد وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكاستر بالبسكويت:

طريقة التحضير:

الحصول على إناء صغير او متوسط الحجم ويتم وضع فيه البسكويت ثم يتم تفتيه لكي يصبح ناعم.

بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ثم يتم وضع الزبدة فيه ويتم رفعه على النار المتوسطة والهادئة وتركها لحين الذوبان.

بعد ذلك يتم إضافة البسكويت المفتت ثم يتم التقليب مع الزبدة لفترة لا تزيد عن ثلاثة دقائق لحين أن تتجانس المقادير مع بعضها البعض.