بطريقة الحلواني السرية أعملي الكنافة بالقشطة والسمنة البلدي على أصولها بطعم ألذ من محلات الحلويات

تتميز الكنافة بالقشطة بالطعم والمذاق الذي لا يختلف عليه أحد في اي مكان، وهي من أشهى الحلويات التي يحبونها الكثيرون، وهي من أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بشعبية كبيرة بين الناس، وتحتوى الكنافة على السكريات اللازمة للجسم لكي تمده بالطاقة والكنافه لها طعم مختلف وجميل عن باقي الحلويات والكنفافه من ألذ أنواع الحلويات التي دائما تبحث السيدات عن طريقة عملها في المنزل بأبسط الطرق والَمكونات.

مكونات الكنافة بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة البلدي.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

مكونات الشربات وهي إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء وملعقة واحدة كبيرة من الليمون.

مكونات القشطة وهي إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه وملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير القشطة

في إناء نضع اثنين ملعقة كبيرة من النشا واثنين ملعقة كبيرة من السكر واثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه وملعقة واحده كبيرة من الدقيق ونقلبهم على البارد ثم نرفع الخليط على النار حتى يصبح متماسك وسميك ونتركه في مكان مناسب حتى يبرد.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

بداية نقوم بتفتيت الكنافة من بعضها ثم نضع عليها ملعقة واحدة كبيرة من السكر ثم نضع السمنة الدافئة قيلا ثم نقلبها باليد حتى تختلط السمنة مع الكنافة ثم نحضر قالب وندهنه سمنة أو زيت ثم نفرد في القالب نصف كمية الكنافة ونضغط عليها بقوة حتى لا تفتت ثم نضع عليها طبقة من القشطة ونوزعها جيدا على طبقة الكنافة وبعد ذلك نقوم بفرد باقي الكنافة على القشطة مع مراعاة عم الضغط عليها ثم ندخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة.

طريقة عمل الشربات

في إناء نضع اثنين كوب من السكر مع كوب ونصف من الماء وملعقة واحدة كبيرة من الليمون ونترك الخلط على النار لمدة خمسة عشر دقيقه.

وبعد خروج قالب الكنافة من الفرن نسكب عليه الشربات ولابد أن يكون الشربات بارد وفي طبق التقديم تقطع إلي قطع صغيرة حتى تصبح جاهزه ويمكن استبدال القشطة بالمكسرات أو الموز أو الجبنة.